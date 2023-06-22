Потягнули броню: тероборонівці захопили БМП росіян (відео)

Воїни тероборони вирішили транспортувати російську техніку з написом "V" на броні для подальшого використання у боях із загарбниками.

Бійці 231 окремого батальйону територіальної оборони вивезли з поля бою трофейну БМП окупантів. Пресслужба Окремої бригади територіальної оборони міста Дніпро у Facebook повідомила подробиці.

На відео українські захисники задоволені трофеєм з написом "V" на броні. Вони вирішили транспортувати російську техніку, яка згодом стане їм у пригоді. Ймовірно, завдяки цій БМП надалі буде знищена велика кількість російських загарбників.

Тероборона ЗСУ на фронті

Бійці української територіальної оборони регулярно відзначаються ефективними діями на фронті. Так, 19 червня воїни 146-го батальйону Полтавської окремої бригади тероборони Збройних сил України знищили бойову машину піхоти російських окупантів. Українська артилерія пристрілялася та вдало ліквідувала багатотонну БМП, від якої згодом майже нічого не залишилося.

Сили територіальної оборони ЗСУ також використовують й трофейну техніку для боротьби з загарбниками. Влітку 2022 року, як розповіли бійці ТрО, транспортувати з поля бою російську техніку їм допомагав цивільний тракторист. Оператор-навідник під псевдонімом "Арей" розповів, що у такої техніки є, як переваги, так і недоліки. Маневреність та потужне озброєння він назвав основними перевагами бойової машини.

Бійці територіальної оборони регулярно проводять успішні дії зі знищення особового складу та техніки ворога. Так, наприкінці травня влучний постріл зі 155 мм гаубиці FH70 залишив росіян без танка, який був ретельно захований у лісі. Успішна операція бійцями була проведена спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції "Захід". Завдяки ефективній взаємодії вдалося виявити важку бронетехніку.

Нагадаємо, 16 червня тероборонівці дроном-камікадзе знищили позиції росіян. Війська РФ намагалися частіше використовувати кулемет та постійно стріляли у бік українських підрозділів, але згодом залишилися без зброї.