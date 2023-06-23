Ховають Ту-22М3 від ЗСУ: експерти з'ясували, чому ЗС РФ використовують аеродром "Моздок" (фото)

Аналітики Defence Express дійшли висновку, що росіяни використовували "Моздок" під час війни з Грузією у 2008 році. Аеродром також був перевалочною базою для доставки боєприпасів російському контингенту в Сирії.

Російська армія доставляє на аеродром "Моздок" у Північній Осетії крилаті ракети та інші боєприпаси. Такого висновку дійшли аналітики Defence Express після перегляду супутникових знімків Planet Lab.

На аеродромі видно щонайменше один важкий військово-транспортний Іл-76 і Ан-22, які могли привозити туди снаряди. Експерти ставлять під сумнів дані про невикористання аеродрому "Моздок" у військових цілях із 1991 року.

У "Моздоку" помітили щонайменше один важкий військово-транспортний Іл-76

Відомо, що до 1992 року в "Моздоку" були стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. А під час першої війни з Чечнею в 1995-1996 роках "Моздок" став однією з трьох опорних баз для авіації ЗС РФ, яка завдавала ударів по чеченських військах і мирних жителях.

"Найімовірніше, "Моздок" використали як опорну точку для авіації РФ під час війни проти Грузії у 2008 році. Є офіційні дані від самих ра***стів, що "Моздок" у 2016 році була базою для Ту-22М3 під час війни в Сирії", — вказали дослідники.

До 1992 року в "Моздоку" були стратегічні бомбардувальники Ту-95МС

Чому ЗС РФ почали використовувати "Моздок" для ударів ракетами по Україні

Під час сирійської кампанії винищувачі використовувалися як "класичні бомбовози" і для атак некерованими авіабомбами. А у 2016 році ГУР Міноборони повідомляло про використання аеродрому як перевалочної бази. Звідти війська РФ доставляли повітрям боєприпаси контингенту в Сирії. На маршруті використовувалися не тільки Іл-76, а й Ан-124.

"Стає ще більш цікавим і гострим питання, чому ра***сти тільки зараз почали використовувати аеродром "Моздок" як базу для ударів ракетами по Україні. Схоже, тут пояснення не тільки в спробах ворога знайти нові шляхи для подолання нашої ППО", — зробили висновок автори матеріалу.

ЗС РФ використовували в Сирії винищувачі як "класичні бомбовози"

Далі аналітики наводять фрагменти інтерв'ю командувача 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу РФ, генерал-майора Миколи Гостєва. Він пояснив, що раніше аеродроми "Моздок" і "Коренівськ" були на реконструкції. Там будували нову злітно-посадкову смугу та інші технічні споруди.

"Цілком ймовірно, що реконструювати "Моздок" закінчили наприкінці 2022 року, або на початку 2023-го, через що саме зараз російські військові "згадали" про цей об'єкт як базу для ракетних ударів по Україні", — додали в Defence Express.

Є й інша версія. Росіянам знадобився додатковий аеродром для "маневрування потужностями" стратегічної авіації, щоб убезпечити частину Ту-22М3 від можливого удару у відповідь ЗСУ.

Британські чиновники раніше вказували, що парк бомбардувальників Ту-22М3 і Ту-95МС у складі ПКС РФ став у 1,5 раза меншим, ніж раніше було на папері.

Нагадаємо, що журналісти "Радіо Свобода" раніше помітили перші шість літаків ТУ-22М3 у "Моздоку" 24 травня. А місяць тому стратегічної авіації там взагалі не було.

Фокус також писав про обстріл військового аеродрому "Миргород" у Полтавській області 10 червня балістичними і крилатими ракетами типу "Іскандер". Від ударів постраждали цивільні об'єкти.