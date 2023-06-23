"Список країн відомий": у ГУР розповіли, де РФ бере компоненти для виробництва "Кинджалів"

За словами заступника голови розвідки Вадима Скібіцького, Кремль отримує необхідні компоненти для ракетного озброєння від держав, які не приєдналися до санкцій.

Найбільша кількість іноземних компонентів, від яких Російська Федерація має критичну залежність, міститься у двох військових системах: "Іскандер" і "Кинджал". Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Десь близько 50 компонентів електронної бази, що містяться в цих ракетах, іноземного виробництва", — сказав він.

За словами спікера, припинення поставок іноземних компонентів для систем "Іскандер" і "Кинджал" призведе до обмеження виробництва цих ракет.

"Ми зараз дуже активно працюємо над цим, працюємо з нашими партнерами, щоб не дозволити Росії налагодити, а тим більше збільшити виробництво високоточної зброї", — сказав Скібіцький.

Він також згадав, що Росія вже вичерпала запаси компонентів для систем "Іскандер" і "Кинджал", які були на їхній території до початку повномасштабного вторгнення.

"Ми маємо інформацію про те, як заходили на територію Російської Федерації ці всі компоненти", — сказав він.

Скібіцький розповів, що Москва отримує компоненти для ракет за рахунок країн, які не приєдналися до санкцій.

"Багато компонентів заходять через країни, які не приєдналися ні до санкцій Європейського Союзу, ні до санкцій Сполучених Штатів Америки. Я не буду зараз називати, але список цих країн відомий", — сказав він.

Нагадаємо, 23 червня у ЗСУ повідомили деталі нічного обстрілу ЗС РФ. У командуванні заявили, що всі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 були успішно знищені підрозділами ППО, переважно в Хмельницькій області.

Крім того, 22 травня стало відомо, що росіяни збільшили потужності для виробництва ракет у першому півріччі 2023 року.