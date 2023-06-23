Ведуть переговори: Росія планує отримати нову партію іранських БПЛА для ударів по Україні

У ГУР попереджають, що Кремль насамперед намагатиметься отримати дрони-камікадзе Shahed, оскільки ЗС РФ поки що достатньо забезпечені розвідувальними безпілотниками.

Наразі Російська Федерація вступила в переговори про можливе постачання нових безпілотних літальних апаратів (БПЛА) виробництва Ірану. Про це розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

"Контракти ще до кінця не виконані. Ми маємо інформацію, що Російська Федерація веде переговори про постачання інших видів безпілотних літальних апаратів саме іранського виробництва. Ми про це знаємо, про це говоримо", — розповів Скібіцький.

За словами заступника начальника ГУР МО, Росія також прагне створити власне виробництво дронів, однак поки що не було зафіксовано масового серійного виробництва.

"Можливо, воно проявиться, тому що є багато заяв, багато планів. Але плани є плани. А от коли воно буде, як то кажуть, отримано, збито — тоді будемо говорити про це", — пояснив заступник глави ГУР.

Наразі Росія активно веде переговори щодо придбання нових безпілотних апаратів, можливо включно з моделлю "Шахед". За словами Скібіцького, між РФ та Іраном є невиконаний контракт, за яким очікують на поставку близько 300 одиниць дронів-камікадзе.

"Насамперед росіяни намагатимуться отримати ударні або дрони-камікадзе — це те, що на сьогодні для них критично. Адже "Орлан-10", який вони випускають — він в основному використовується як розвідувальний безпілотник. Їхня велика кількість, яка була виготовлена ще до широкомасштабного вторгнення, дозволяє їм забезпечувати потреби в розвідці", — зазначив Скібіцький.

Суверенне виробництво розвідувальних і безпілотних дронів у Росії може бути певною мірою залежним від комплектуючих, що поставляються з-за кордону.

"Якщо їх не буде — то не буде й ефективних безпілотників. Тому що можна зробити набагато простіше, але ефективність такого озброєння буде набагато меншою, ніж це закладено в тактико-технічних характеристиках", — додав заступник начальника ГУР.

Нагадаємо, що в травні стало відомо, що іранська влада має намір перемістити виробництво дронів у Білорусь, щоб уникнути санкцій і тиску з боку інших країн.

Секретар РНБО України Олексій Данілов 2 червня говорив, що запчастини до іранських апаратів Shahed виробляють дружні Україні країни.