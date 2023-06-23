Бійці 128 бригади припинили підготовку ворога до штурму та провели зачистку (відео)

Російські загарбники зазнали втрат та відступили, а українська піхота розпочала зачистку місцевості після масованого артилерійського обстрілу.

Воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знову відзначилися на фронті успішними діями, припинивши спробу окупантів провести штурмові дії. Відео опублікувала пресслужба підрозділу у Facebook.

Українські захисники зафіксували активізацію загарбників в окопах та фортифікаційних спорудах. Противник почав висуватися на вогневий рубіж для атаки, але був швидко зупинений.

Згодом українські війська завдали потужно артилерійського удару. Росіяни зазнали втрат та відступили, а українська піхота розпочала зачистку локації.

128 бригада ЗСУ у війні з Росією

Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади регулярно знищують техніку ворога. Так, українські воїни 20 червня застосували "Стугну" проти ворожого танка. Танк намагався маневрувати й готувався до обстрілу українських позицій, але згодом отримав керовану ракету в броню. Бійці зазначили, що влучний постріл було зроблено з комплексу вітчизняного виробництва із відстані кількох кілометрів, і він виявився дуже успішним.

У червні бійці 128-ї ОГШБ звільняли П'ятихатки у Запорізькій області. Вони застосовували цілий комплекс засобів ураження та військової техніки — від артилерії, ударних дронів та ПТРК до засобів розчищення мінних полів.

У березні 2022 року підрозділ не мав на озброєнні значної кількості засобів для протидії окупантам, але все ж зумів ефективно боротися з загарбниками. Бригада отримала лише партію американських ПТРК Javelin, яку одразу ж застосували на полі бою.

Нагадаємо, у червні бійці 3-ої окремої танкової Залізної бригади вийшли переможцями в протистоянні з російськими дронами й артилерією. Українські захисники прямою наводкою знищили вогневі позиції та спостережні пункти окупантів. Російські окупанти облаштували їх на колишньому елеваторі.