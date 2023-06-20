Горить як сухе клоччя: 128 ОГШБр застосувала "Стугну" проти ворожого танка (відео)

Танк намагався маневрувати й готувався до обстрілу українських позицій, але згодом отримав керовану ракету у броню.

Related video

Російський танк був знищений на фронті бійцям роти протитанкових ракетних комплексів. Про це повідомили у Facebook 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Бійці зазначили, що влучний постріл було зроблено із комплексу "Стугна-П" з відстані кількох кілометрів, який виявився дуже успішним. На відео можна побачити, як танк намагається маневрувати й готується до обстрілу українських позицій, але згодом отримує керовану ракету у броню.

Зі слів захисників, боєприпаси зі "Стугни-П" поклав край його потугам – танк "спалахнув як сухе клоччя". За кілька секунд згодом у ньому здетонував боєкомплект. Весь екіпаж загинув від отриманих травм.

"Горить як сухе клоччя", – йдеться у дописі.

Знищення російської техніки зі "Стугни"

Бійці 95-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ 16 червня знищили дві російські бойові машини піхоти. У Генштабі розповіли, що бійці майстерно використовують вітчизняний ПТРК "Стугна-П".

У квітні бійці ЗСУ ефективно ліквідували російський комплекс "Корнет" із ПТРК "Стугна". Воїни 30-ї бригади застосували проти ворожого розрахунку окупантів із протитанкової керованої ракети.

Також 6 квітня повідомлялося, що бійці 87-го дивізіону 45-ї бригади знищили російський танк Т-90М. Спочатку розрахунок з трофейного російського ПТРК "Корнет" знерухомив ворожу машину. Екіпаж втік з Т-90М "Прорив", а потім бійці ЗСУ скинули на нього снаряд із безпілотника.

Нагадаємо, у березні бригада лицарів Зимового походу розповіли подробиці знищення техніки ворога зі "Стугни-П". Українські бійці показали роботу з ворожої артилерії ЗС РФ.