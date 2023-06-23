"Сьогодні рік": Залужний оцінив застосування HIMARS проти росіян (відео)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернув увагу на значення РСЗВ М142 HIMARS у війні проти Росії.

Реактивні системи залпового вогню М142 HIMARS, які Україна отримала рік тому, дозволяють вирішувати цілий спектр завдань у боротьбі з російськими загарбниками. Про це повідомив 23 червня в Telegram Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Він зазначив, що для українських воїнів честь працювати за ефективними та сучасними системами. Ворог найбільше боїться саме, коли українці застосовують ці системи.

"Бо така точна техніка наближає нашу Перемогу", — йдеться у дописі.

Залужний додав, що сьогодні рік, як Україна отримала перші реактивні системи залпового вогню М142 HIMARS. Зброя виявилася дуже ефективною та зуміла велику кількість разів уразити російські цілі: склади боєприпасів, скупчення техніки та особовий склад противника.

М142 HIMARS у війні з Росією

Збройні сили України ефективно застосовують реактивну артилерійську систему M142 HIMARS по російських загарбниках. Завдяки установці окупанти 22 червня втратили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" та особовий склад на Бахмутському напрямку.

Наприкінці квітня ракети HIMARS влучили в будівлю з офіцерами РФ. За словами одного з російських окупантів, інцидент стався за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Внаслідок прильоту було виведено з ладу ретранслятори та знищено WI-FI мости.

Також українські бійці розповідають, що США відповідально поставилися до їхнього навчання роботи на "хаймарсах". Воно було простим, доступною мовою, а практичні навички вони опановували на навчальному полігоні в США. Вони заявляють, що ця машина — швидка та маневрова, в цьому її очевидна перевага над системами MLRS на гусеничній тязі.

Нагадаємо, 23 червня видання The War Zone повідомило, що по Чонгарських мостах в окупованому Криму удар вперше завдали ракетою GLSDB. Однак у Пентагоні заявили, що озброєння дебютує не раніше осені.