Військовий бунт Пригожина: мережа вибухнула яскравими мемами (фото)

Незважаючи на повітряну тривогу на території всієї країни, українці встигли висміяти оголошений лідерам Кремля Пригожиним заколот у мережі.

Після погроз лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина на адресу військового керівництва РФ, оголошеного увечері 23 червня, соціальні мережі вибухнули новою партією мемів про наростаюче внутрішнє силове протистояння всередині Росії. Повітряна тривога на всій території країни не стала для українців перешкодою висміяти внутрішній конфлікт, що наростає в країні-агресорі. Фокус зібрав найкумедніші меми про те, що відбувається.

Ситуація стає дедалі напруженішою, оскільки джерела, близькі до Кремля, стверджують, що в адміністрації президента РФ Володимира Путіна почалася справжня паніка у зв'язку з військовим заколотом глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Фото: Twitter

Користувачі мережі перевели всі "стрілки" з жартів про "палаючу Москву" в руки голови найманців ПВК "Вагнер", наголошуючи, що хоч він і не є другом України, проте може зіграти важливу роль у виконанні бажання багатьох українців.

Фото: Twitter

При цьому реакцію українського військового керівництва українці бачать у вигляді кадру з легендарного мультфільму "Сімпсони" з епізодом, де герої спостерігають за бійкою двох агресивних мавп.

Фото: Twitter

Також є дуже схожа версія, проте вже з позиції глядачів "збоку" не тільки діючих сторін конфлікту, а й не залучених до конфлікту бойовиків з РФ, які представлені у вигляді гопників, що спостерігають за бійкою гномів. Іронічно, що на задньому плані зображений голова ГУР Кирило Буданов, який спостерігає вже абсолютно за всіма.

Фото: Twitter

Уже не вперше, проте не обійшлося без участі експрезидента-втікача Віктора Януковича, який зображений із попкорном у руках і закликає учасників конфлікту "не зупинятися".

Фото: Twitter

Позицію прихильника президента Росії Олександра Лукашенка в поточній ситуації змалювали досить просто — моя хата скраю. При цьому, за інформацією білоруського Telegram-каналу "МотолькоПомоги", літак Лукашенка 24 червня о 00:01 вже вилетів з Мінська.

Не обійшлося і без згадки легендарної трансляції на всіх федеральних каналах балету "Лебедине озеро" в ніч на 19 серпня 1991 року, коли в СРСР відбувався путч, спрямований на усунення від керівництва президента Союзу Михайла Горбачова. Тільки картинка опублікована нібито від імені колишнього ватажка проросійських бойовиків Ігоря Стрєлкова, який натякає на те, що він спостерігає за повторенням історії.

Фото: Twitter

Колишній позаштатний радник Офісу Президента України Олексій Арестович також не залишився осторонь конфлікту, що відбувається всередині РФ, відзначившись картинкою з відомим телеведучим циклу передач про життя тварин Миколою Дроздовим, який закликає "поспостерігати" за ситуацією.

Фото: Twitter

Деякі українці з гумором зазначили, що відомий телеведучий Сергій Притула, який відомий своїми багатомільйонними зборами для допомоги українським захисникам, цього разу зібрав кошти для купівлі Пригожина разом з усіма його найманцями для проведення так званої "СВО" вже на території Росії.

Фото: Twitter

У Telegram-каналах з'явилася кумедна картинка, яка висміює і розвінчує фейки російської пропаганди про зниклого безвісти або загиблого голову ГУР Кирила Буданова, який знову з'явився в інформаційному полі з новою дуже короткою стрижкою. Користувачі зазначають, що така зміна стилю голови ГУР стала для Пригожина командою до дії знищити владу РФ зсередини.

Фото: Telegram

Події 23 червня: військове протистояння Пригожина проти ЗС РФ

Увечері 23 червня голова ПВК "Вагнер" заявив, що готовий відкрито виступити проти керівництва ЗС РФ і розправитись з ним. Пригожин заявив, що у нього 25 тисяч найманців у резерві для так званого військового перевороту в Росії і закликав усіх охочих приєднатися.

За словами спікера легіону "Свобода Росії", якщо Пригожин почне військовий заколот, то з великою ймовірністю матиме успіх, однак не варто приписувати йому військову честь і доблесть, яких немає.