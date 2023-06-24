Бунт Пригожина: Путін віддав наказ про нейтралізацію тих, хто організував збройний заколот

Глава Кремля оцінив дії Пригожина і його найманців як удар у спину, через який Росія може зануритися в хаос і зазнати поразки у війні.

Президент Росії Володимир Путін виступив з екстреною заявою у зв'язку із ситуацією навколо ПВК "Вагнер". Глава Кремля назвав дії російського бізнесмена Євгена Пригожина зрадою батьківщини у воєнний час, а дії ПВК "Вагнер" класифікував як збройний заколот.

Путін заявив, що зараз мають бути відкинуті вбік усілякі чвари, якими "користуються зовнішні вороги", щоб підірвати Росію зсередини.

"Тому дії, які розколюють нашу єдність — це, по суті, відступництво від свого народу, від бойових товаришів, які воюють зараз на фронті. Це удар у спину нашій країні і нашому народу", — заявив глава Кремля.

Він пообіцяв захистити Росію від внутрішньої зради і зради, які мають місце через непомірні амбіції та особисті інтереси.

Водночас тих "вагнерівців", які воювали на Донбасі, зокрема в Соледарі та Бахмуті, Путін назвав героями. А ті, які організували і беруть участь у заколоті, за словами президента РФ, їх зрадили і зараз штовхають країну в анархію і братовбивство, а також до поразки у війні і капітуляції.

"Усі, хто свідомо став на шлях зради, хто готував збройний заколот, став на шлях шантажу і терористичних методів, понесуть неминуче покарання. Відповідатимуть і перед законом, і перед нашим народом", — наголосив Путін, додавши, що силові відомства країни вже отримали відповідне розпорядження.

Нагадаємо, після того, як бійці ПВК "Вагнер" фактично взяли під контроль Ростов-на-Дону, частина особового складу і техніка найманців безперешкодно пройшла частину Воронежа і попрямувала в бік Москви.

Пізніше стало відомо, що "вагнерівці" захопили контроль над усіма військовими об'єктами у Воронежі. 24 червня в мережі з'явилися фотографії російських військовослужбовців, які нібито здалися без бою у Воронезькій області.