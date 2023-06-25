"Путін уникає гарантій": в опозиції Білорусі пояснили, чому з Пригожиним говорив Лукашенко

За словами представників опозиції, слова й обіцянки президента Білорусі "треба ділити на вісім", про що знає і сам Пригожин.

Президент Росії Володимир Путін відправив на переговори з лідером найманців ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним президента Білорусі, щоб уникнути відповідальності за обіцянки. Про це повідомила прессекретарка лідера об'єднаної білоруської опозиції Світлани Тихановської Анна Красуліна в ефірі каналу FREEДОМ.

За її словами, російські військові поважають Пригожина більше, ніж міністра оборони РФ Сергія Шойгу, оскільки лідер вагнерівців особисто був на фронті в Україні і краще розуміє ситуацію зсередини.

"Воювати проти Пригожина російські війська не хотіли. Путін, у якого за 200 км від Москви стояв Пригожин, озброєний до зубів, був готовий пообіцяти йому все. Просто все. Звичайно, у таких випадках зручніше обіцяти не самому, а ротом Олександра Григоровича. Чому? Тому що, по-перше, потім можна буде все звалити на нього: це обіцяв не я, це до Лукашенка питання. По-друге, Лукашенко буде старатися і справді пообіцяє навіть більше того, що гарантував Путін", — зазначила вона.

Також Красуліна підкреслила, що Пригожину відомо про те, що Лукашенко міг говорити йому неправду.

"Усе, що говорить Лукашенко, мало того, що треба ділити на вісім, найкраще ще знак міняти", — підкреслила вона.

Заколот ПВК "Вагнер": переговори з Лукашенко

У ніч на 23 червня керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що ЗС РФ обстріляли місце розташування "вагнерівців". Після цього рада командирів ПВК "Вагнер" ухвалила рішення повстати проти військового керівництва ЗС РФ.

24 червня Пригожин заявив, що його найманці перетнули державний кордон РФ і перейшли до бойових дій на території РФ.

Через цілий день бойових дій ПВК "Вагнер" у Ростові та Воронезькій області, колони російських найманців ПВК "Вагнер", після переговорів із президентом Білорусі Олександром Лукашенком, передумали їхати на Москву, щоб не проливати кров росіян.