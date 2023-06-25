Кисельов проговорився: особисті гарантії Пригожину дав Лукашенко, а не Путін (відео)

Ведучий федерального каналу "Россия 1" в ефірі своєї програми спростував нещодавню заяву про те, що голова Кремля особисто дозволив "кухареві Путіна" безперешкодно виїхати до Білорусі.

Гарантії безпеки голові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, який влаштував заколот, давав не президент РФ Володимир Путін, а його колега Олександр Лукашенко. Відповідну заяву зробив топпропагандист Дмитро Кисельов.

В ефірі своєї програми ведучий проговорився і заявив, що гарантії безпеки Євген Пригожин отримав не від Путіна, як раніше стверджувалося, а від Олександра Лукашенка.

Напередодні, 24 червня російські держЗМІ цитували прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, який стверджував, що гарантії "вагнерівцям" надав Путін особисто.

Також Кисельов в ефірі своєї програми показав фрагмент зі старого інтерв'ю Володимира Путіна, в якому той наголошував, що може пробачити все, крім зради.

Пєсков уточнив, що гарантію припинення кримінального переслідування і можливість перебувати в Білорусі — було дано під слово президента РФ.

Наступного дня після бунту ПВК "Вагнер" Путін у своєму зверненні до росіян заявив, що організатори бунту понесуть заслужене покарання. За деякими даними, "вагнерівці" збили шість гелікоптерів і один літак, при цьому могли загинути 20 пілотів.

За словами прессекретар Путіна, найманців із ПВК "Вагнер" не переслідуватимуть через їхні колишні заслуги. Метою досягнутої угоди з Пригожиним нібито було уникнути кровопролиття і конфронтації, що могло б призвести до непередбачуваних наслідків, говорив Пєсков.

Нагадаємо, що аналітики виділили два можливих мотиви власника ПВК "Вагнер", який влаштував заколот.

Також повідомлялося, що в офісі Пригожина знайшли підроблені паспорти з його фото — на ім'я Володимира Боброва і Дмитра Гейлера.