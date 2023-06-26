У ISW розповіли, як військовий заколот Пригожина вплинув на фронт в Україні

На думку американських аналітиків, деякі російські сили використовували повстання як риторичний прийом, щоб наперед виправдати будь-які успіхи України.

Спроба Євгена Пригожина здійснити державний переворот у Російській Федерації не мала істотного впливу на здатність збройних сил РФ вести бойові дії в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 25 червня.

Як зазначають аналітики, за даними українських і російських джерел, бої в Україні під час повстання у РФ велися у звичайному режимі по всій лінії зіткнення. При цьому ЗС РФ здійснили відносно більше спроб атакувати українські сили на Бахмутському напрямку.

"Деякі російські джерела використовували збройний заколот як риторичний прийом, щоб завчасно виправдати російські сили від будь-яких успіхів України, досягнутих 24 і 25 червня", — констатували експерти.

У звіті також ідеться про те, що засновник ПВК "Вагнер", імовірно, розраховував на військову підтримку свого заколоту, однак так і не зміг нею заручитися. Аналітики припускають, що Євген Пригожин зважився на переговори, оскільки на момент наближення "вагнерівців" до Москви кількість його союзників усе ще була недостатньою.

"Дії ПВК "Вагнер" щодо Москви, ймовірно, ґрунтувалися на припущенні, що військова підтримка зміцнить сили та можливості повстанців", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, що в мережі з'явилися нові дані про втрати ПВК "Вагнер" під час спроби державного перевороту у РФ. Аналітики Oryx нарахували шість одиниць військової техніки. При цьому "вагнерівці" захопили бронеавтомобіль і вантажівку ЗС РФ.

Ми також повідомляли, що Євген Пригожин схарактеризував результат свого невдалого військового повстання в Росії, як "нормальний". За його словами, останні події у РФ "всіх збадьорили".

Ще ми писали про те, що після майже дводенного мовчання Маргарита Симоньян заявила, що рішення відпустити в Білорусь Євгена Пригожина, на якого порушили кримінальну справу, було виправданим, оскільки юридичні норми — це "не заповіді Христові".