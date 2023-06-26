З Білорусі до РФ вилетіли п'ять російських Іл-76: про що це може свідчити

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", порожні російські літаки прибули на аеродром "Мачулищі" під час заколоту в РФ, проте через добу полетіли назад.

У неділю, 25 червня, з білоруського аеродрому "Мачулищі" вилетіли п'ять літаків Іл-76 Військово-космічних сил Російської Федерації. Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

У джерелі йдеться про те, що російські повітряні судна покинули територію Білорусі в проміжку з 18:25 до 19:10. Днем раніше вони прибули в "Мачулищі" з Пскова.

Як зазначають аналітики, військово-транспортні літаки прилетіли та полетіли порожніми. Протягом доби російські Іл-76 перебували в Білорусі без будь-яких ознак активності.

У моніторинговій групі вважають, що літаки могли бути призначені для перекидання військових сил у Росію з метою зупинити повстання, організованого Євгеном Пригожиним.

"Це може свідчити, що підсумок "маршу справедливості" був аж ніяк не очевидним, раз довелося відправляти в Білорусь транспортні Іли за підкріпленням. Так само як і не було впевненості в підсумках переговорів", — підсумували автори публікації.

Нагадаємо, що за даними проєкту військової аналітики Oryx, під час спроби держперевороту в Росії ПВК "Вагнер" втратила щонайменше шість одиниць військової техніки. Водночас втрати ЗС РФ аналітики оцінили в 16 одиниць.

Попри організацію заколоту і кримінальне переслідування, Євгену Пригожину дозволили виїхати з Росії до Білорусі, що на думку пропагандистки Маргарити Симоньян є виправданим рішенням влади РФ.

При цьому сам Євген Пригожин зізнався журналістам, що вважає результат свого невдалого військового повстання в Росії "нормальним". За його словами, події у РФ "усіх збадьорили".