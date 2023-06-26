70 машин і снаряди для ЗСУ: Австралія анонсувала пакет допомоги Україні на $110 мільйонів

До нового пакету увійшли БТР, вантажівки та машини спецпризначення. 10 мільйонів доларів країна виділила на гуманітарні потреби українців.

Австралія надасть Україні підтримку на 110 мільйонів доларів, яка включатиме військову допомогу та гуманітарне фінансування. Зокрема, Збройні сили отримають транспорт, амуніцію та боєприпаси. Про це заявив прем’єр-міністр Ентоні Албаніз, як йдеться у матеріалі The Guardian від 26 червня.

"Цей пакет відповідає запитам України щодо транспортних засобів і боєприпасів і матиме відчутні зміни на полі бою", — гарантував посадовець.

На гуманітарні потреби Австралія виділила 10 мільйонів доларів. Прем’єр виразив сподівання, що внесок країни підтримає родини, людей похилого віку та дітей в Україні, що "зазнали жахливої ціни вторгнення Росії".

Австралійський прем’єр-міністр завірив, що уряд країни підтримує зусилля світу проти рішень президента країни-агресорки Володимира Путіна.

"Ми підтримуємо міжнародні зусилля, спрямовані на те, щоб агресія Путіна зазнала краху і щоб суверенітет і територіальна цілісність України переважали", — підкреслив Албаніз.

За підрахунками уряду, загалом внесок Австралії у підтримку України становить вже 790 мільйонів доларів, 610 з яких були направлені на військову допомогу.

Допомога Австралії на 110 мільйонів доларів: що отримають ЗСУ

Новий пакет, анонсований Австралією, включатиме 70 військових машин:

28 бронетранспортерів М113;

14 машин спеціального призначення;

28 середніх вантажівок MAN 40M та 14 причепів.

Також ЗСУ нададуть нову партію артилерійських боєприпасів калібру 105 мм.

Нагадаємо, 25 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що контрнаступ ЗСУ ще не почався, а на фронті триває лише підготовча операція. За його словами, 2023 рік стане переломним у війні з Росією.

Раніше, 23 червня, компанія Rheinmetall повідомила про підготовку постачання Україні ще 20 БМП Marder у межах допомоги від Німеччини. За даними концерну, відповідне замовлення поступило у травні та влітку вже буде відправлене.