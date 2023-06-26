Чекають свого часу: Forbes назвав, чому танки М-55S зі Словенії ще не були в бою

Українські військові наразі ще не використали танки M-55S, які восени 2022 року передала Словенія. Машини модернізовані ізраїльськими спеціалістами, тому від Т-55 залишилась сама назва.

На озброєнні української армії є танки M-55S, які передала Словенія. Наразі їх ще не помітили на фронті. Про це повідомляє Fobes.

47-ма окрема механізована бригада "Маґура" має у своєму арсеналі танки M-55S, які були глибоко модернізовані ізраїльськими підприємствами. Відомо, що бійці бригади вже вступили в бій на одному з напрямків Запорізької області. Наразі в бою були помітні тільки західні Leopard 2A6, а також БМП Bradley M2. Проте за три тижні боїв словенські M-55S ще не були замічені бої.

Ймовірно, командування бригади вирішило залишити батальйон танків у резерві. У виданні називають 47-му бригаду спецпідрозділом, який починався як добровольчий батальйон у Харківській області. Озброєння переважно західне, а самі бійці пройшли підготовку за стандартами НАТО.

M-55S виготовлені на базі радянського Т-55. Вони мають ізраїльські засоби керування вогнем і точну 105-мм гармату британського виробництва. Вони здатні виконувати завдання з підтримки піхоти на полі бою, зазначають журналісти. Танки Leopard 2A6 вочевидь кращі в усьому за словенські модернізовані машини, тому саме їх і відправили на перші штурми.

"Не секрет, що Київ тримає в резерві основну частину своїх контрнаступальних сил — чекаючи і сподіваючись, мабуть, на те, що одна з головних бригад відкриє головну прогалину в російських лініях, через яку могли б просунутися резервні сили. Можливо, M-55S нарешті зʼявляться тоді, коли з'явиться й решта корпусів для наступу", — підсумували автори.

Нагадаємо, 20 вересня ЗМІ писали, в чому особливість танків M-55S, які є глибоко модернізованими Т-55.

4 січня стало відомо, що в Україні дооснастили словенські танки M-55S додатковим динамічним захистом.