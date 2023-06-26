"Прошу сприймати як думку": Гіркін пропонує повісити Пригожина і розстріляти "вагнерівців"

Колишній ватажок проросійських бойовиків "ДНР" запевняє, що "повар Путіна" має понести відповідальність за знищену авіацію та вбивства російських військовослужбовців.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин має бути страчений після провальної спроби військового перевороту в РФ. Подібну думку у своєму Telegram-каналі висловив ексватажок проросійських бойовиків "ДНР", колишній офіцер ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Терорист ніяк не може заспокоїтися через військовий заколот засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Після критики його дій і невдоволення його походом на Москву, ексофіцер ФСБ запропонував стратити заколотника через повішення.

"Прошу сприймати як думку. Наприклад, я не вважаю, що всі командири і бійці "Вагнера" заслуговують на розстріл. Але повісити "Повара" за заколот і вбивство наших офіцерів просто необхідно для збереження Росії, як держави", — зазначив Гіркін.

У Держдумі РФ пішли далі і пропонують Пригожину вкоротити собі віку самостійно. Про це заявив член комітету Держдуми з оборони Андрій Гурульов, повідомляє RTVI. За його словами, бійці ПВК "Вагнер" обов'язково відповідатимуть за збиту авіацію та загиблих солдатів Міністерства оборони.

"Сто відсотків понесуть [відповідальність]. Є закон Російської Федерації. Загинули наші військовослужбовці, загинули від ударів конкретних осіб. Хто давав команду, хто пускав ракету? Тому як би там не було, хто б куди не втік і хто б не перебував, я вважаю, що Слідчий комітет розбереться досконало з цим питанням і ухвалить рішення", — сказав Гурульов.

Раніше голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що претензій до "вагнерівців" немає. Його слова Андрій Гурулєв залишив без коментарів: "Він мій начальник, це некоректно з мого боку".

Сам Пригожин визнав, що борт помилково збив "дурень ппошник", і пообіцяв виплатити компенсацію сім'ям загиблих. Загальну кількість жертв дій "вагнерівців" оцінюють від 15 до 20 бійців ЗС РФ. Даних про загиблих бійців ПВК немає.

Нагадаємо, що раніше Гіркін закидав Пригожину ліквідацію 6 бойових гелікоптерів та 1 літака повітряно-космічних сил РФ і що засновнику ПВК "Вагнер" погрожували, оскільки він раптово передумав іти на Москву.

Також раніше Гіркін запропонував президенту РФ Володимиру Путіну залишити пост президента, бо той не здатен керувати державою в умовах заколоту й відповідати перед народом.