Участь у виборах 2024 під питанням: після заколоту Пригожина еліти РФ "кинули" Путіна, — NYT

Представники еліт у момент збройного заколоту кинулася рятувати не очільника Кремля, а себе і свої сім'ї, чим засвідчили, що вірять у можливе силове захоплення влади.

Імідж президента Росії Володимира Путіна в очах російської еліти сильно постраждав після збройного заколоту глави найманців ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та захоплення Ростова, у зв'язку з чим його кандидатура може й не бути представлена на виборах 2024 року в Росії. Таку думку в коментарі виданню The New York Times 25 червня повідомив головний редактор "Независимой газеты" Костянтин Ремчуков.

Ремчуков вважає, що практично повна відсутність опору бунту Пригожина російськими силовими структурами дуже підірвала імідж голови Кремля. Представники еліт РФ можуть переконати його після цього не брати участь у президентських виборах.

"Ідея того, що "Путін, перебуваючи при владі, забезпечує стабільність і гарантує безпеку", зазнала фіаско в останні 24 години", — зазначив головний редактор "Независимой газеты".

Ремчуков підкреслив, що ще місяць тому він був переконаний, що Путін візьме участь у майбутніх виборах президента Росії, оскільки таке його право.

"Тепер я бачу, що еліти більше не можуть почуватися в цілковитій безпеці, що добре було видно в суботу (24 червня, день військового заколоту Пригожина в Росії — ред.). Кілька відомих людей втекли зі столиці в день заколоту", — зазначив Ремчуков.

За словами члена федеральної ради партії "Яблоко" Льва Шлосберга, так звана "еліта Путіна" в момент небезпеки кинулися рятувати не Путіна, а себе і свої сім'ї: парад бізнес-джетів тривав добу.

"Ці люди — як чиновники, так і підприємці — повірили, що Пригожин увійде в Москву і захопить владу. Повірили, що Москва буде здана і влада Путіна впаде. Страх еліти показав також дуже важливу річ: ці люди добре знають, що держави давно немає, є тільки імітація. Захищати імітацію не буде ніхто", — підкреслив він.

Військовий заколот Пригожина в Росії

Увечері 23 червня, голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про те, що планує скинути військове керівництво РФ, у зв'язку з тим, що, за його словами, ЗС РФ з тилу вдарили ракетами по базі "вагнерівців".

24 червня стало відомо, що військове угруповання ПВК "Вагнер" захопило контроль над усіма військовими об'єктами Воронежа і Ростовом, а також має намір йти на Москву.

24 червня президент Росії Володимир Путін виступив з екстреною заявою у зв'язку з ситуацією навколо ПВК "Вагнер". Голова Кремля назвав дії Пригожина зрадою батьківщини у воєнний час.

25 червня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що кримінальну справу стосовно Євгена Пригожина буде припинено, після чого він "піде в Білорусь". Він також заявив, що стосовно найманців ПВК "Вагнер" не буде переслідувань.