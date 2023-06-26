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Бійці ЗСУ звільнили Рівнопіль і просуваються далі, — Міноборони

Фото: Міноборони України | Ілюстративне фото

За даними українських ЗМІ, на лівій і правій стороні від селища розташовані населені пункти, які також перебувають під контролем Сил оборони.

Українські захисники взяли під контроль населений пункт Рівнопіль, що розташований у Волновахському районі Донецької області. Сили оборони продовжують просування на цьому напрямку, повідомила 26 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємося далі", — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в АрміяInform, на лівій і правій стороні від селища розташовані населені пункти, які також перебувають під контролем українських захисників.

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Зазначимо, що Рівнопіль став дев'ятим населеним пунктом, про звільнення якого повідомили в Міноборони після початку наступальних дій ЗСУ на півдні. Перед цим українські захисники взяли під контроль Новодарівку, Левадне, Сторожове, Макарівку, Благодатне, Нескучне, Лобкове та П'ятихатки.

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Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що останнім часом бійці ЗСУ на півдні України вели операції з вирівнювання лінії фронту. За минулі сім днів українські захисники збільшили площу звільненої території на 17 кв. км, а загалом із моменту наступу вона становила 130 кв. км.

Також Маляр розповіла про втрати російської армії за останні сім днів. За її словами, втрати ЗС РФ порівняно з українськими були у вісім разів вищими. Ворог втратив 17 ЗРК, 11 пунктів управління і 7 складів із боєприпасами.