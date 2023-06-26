Закриті бомбосховища: Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за стан укриттів

Президент доручив органам місцевого самоврядування притягнути до дисциплінарної відповідальності всіх, хто відповідає за утримання укриттів, і поінформувати Апарат РНБО про результати до кінця місяця.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ із дорученням про посилення кримінальної відповідальності за неналежне утримання бомбосховищ і укриттів у країні, а також закриття доступу до них. Про це повідомляють на офіційному порталі президента України в указі №353 від 26 червня.

Відомо, що рішення ухвалив Зеленський після проведення засідання Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року "Про результати оперативних обстежень об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань щодо укриття населення".

"РНБО визнала незадовільною роботу з забезпечення готовності укриттів до їхнього використання за призначенням у містах Київ, Запоріжжя, Херсон, Чернігів, Харків, Миколаїв, Одеса, Суми, Дніпро, Конотоп, Біла Церква, а також у Запорізькій і Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області та Конотопському районі Сумської області", — повідомляється в указі.

З огляду на результати засідання РНБО, на якому було розглянуто звіти щодо ситуації з бомбосховищами, які виявилися незадовільними, Кабмін, КМДА та органи місцевого самоврядування зобов'язані вжити заходів для притягнення до дисциплінарної відповідальності керівних працівників та інших посадовців, відповідальних за утримання та експлуатацію укриттів у населених пунктах, де ситуацію визнано незадовільною.

Також Зеленський доручив проінформувати Апарат РНБО за результатами вжитих заходів до 30 червня.

Завдання Кабміну

До 31 липня до Верховної ради мають бути внесені пропозиції щодо змін до:

Кримінального кодексу — щодо посилення кримінальної відповідальності посадових осіб за неналежне утримання, експлуатацію укриттів та за незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу населення до них;

кодексу України про адміністративні правопорушення — про встановлення (посилення) відповідальності посадових осіб, балансоутримувачів за неналежне утримання, експлуатацію та незабезпечення цілодобового доступу населення до укриттів;

закон України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" — про встановлення відповідальності суб'єктів містобудування за неналежне проєктування та будівництво захисних споруд цивільного захисту.

Ситуація з бомбосховищами в столиці

1 червня під час ранкової повітряної атаки ЗС РФ у Києві сталася трагічна ситуація з одним із бомбосховищ у Деснянському районі. Укриття виявилося закритим, і люди, які перебували поблизу, не змогли в нього потрапити. Унаслідок падіння снаряда загинули три людини.

Того ж дня співробітники Київської міської прокуратури та поліції провели обшуки в будівлі КМДА за скаргами жителів столиці.

На початку червня було проведено перевірку 91% усіх бомбосховищ у Києві, і результати виявилися невтішними: лише дві третини укриттів були придатні для використання.

23 червня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому розглянули підготовку укриттів від ракетних атак РФ. Зеленський був дуже незадоволений і анонсував нові кадрові рішення.