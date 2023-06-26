"Процес пішов". Данілов назвав заколот Пригожина початком кінця Росії

За словами секретаря РНБО, переворот у Росії може відбутися як зараз, так і "трошки пізніше", але він обов'язково буде.

Заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, у якого є прихильники, є початком кінця Росії. Про це секретар РНБО України Олексій Данілов заявив в ефірі Radio NV.

"Пригожин не один, там є спільники, є помічники, вони знаходяться як на території Москви, так і на інших територіях. Майте на увазі, що це початок кінця Росії", — сказав чиновник.

Він уточнив, що переворот у РФ може відбутися як зараз, так і "трошки пізніше", додавши, що громадяни країни поставилися до спроби ватажка найманців його здійснити "дуже позитивно".

За словами Данілова, на російських АЗС, що належать Віктору Медведчуку, техніку бунтівних найманців безплатно заправляли, а самих "вагнерівців" безплатно годували.

"Жодної стабільності путінської вертикалі вже немає досить давно, все це міф. Усе, що вони собі намалювали, вигадали, вважають, що в такий спосіб можна керувати країною, це неможливо, у Путіна влади вже немає, і сама подія, що відбулася, — це якраз наслідки того, що робив свого часу Путін", — зазначив глава РНБО.

Він нагадав, що після початку повномасштабної війни неодноразово говорив, що разом із вторгненням російський диктатор почав процес розпаду РФ.

"І вона розпадеться, вона не буде в тих межах, у яких вона сьогодні є. Початок був у лютому 2014 року, безглузде рішення. А якщо повернутися до історії, початок був у 2008 році, коли він перший напав на Грузію", — сказав Данілов.

Крім того, чиновник акцентував на тому, що відсутність монолітної влади Володимира Путіна в Росії побачив увесь світ.

"Навіть фізичне знищення Пригожина — це буде також подія, яка впливатиме на багатьох людей у Росії, тому що там було дуже багато прихильників. Він останнім часом ось дуже багато виходив в ефіри, розповідав те, що подобається певній частині населення, тому давайте розумітимемо, що процес, як казав класик, пішов", — підсумував Данілов.

Нагадаємо, 26 червня глава ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин поділився новими подробицями військового заколоту, який стався в Росії на вихідних. Він згадав, що народ РФ зустрів заколот із радістю і прапорами.

Цього ж дня політичний експерт Олександр Кочетков заявив, що повторення спроби заколоту обов'язково буде, "Вагнер" показав що це можливо. На його думку, наступна спроба точно буде, але далеко від Москви.