Путін уперше висловився про заколот і звинуватив Пригожина у "втраті адекватності" (відео)

Голова Кремля виступив із нічним зверненням до громадян, у якому запропонував найманцям ПВК "Вагнер" підписати контракти з Міноборони Росії, або виїхати в Білорусь.

Президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням, у якому прокоментував події військового заколоту, організованого главою приватної військової компанії "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Відео звернення транслювали російські ЗМІ.

У своїй промові Путін почав із подяки російському народу "за витримку і патріотизм".

"Громадянська солідарність показала, що будь-який шантаж, спроба влаштувати внутрішню смуту, приречені на провал. Була виявлена найвища консолідація суспільства, виконавчої та законодавчої влади на всіх рівнях. Тверду однозначну підтримку конституційного порядку зайняли громадські організації, релігійні конфесії, провідні політичні партії. Фактично все російське суспільство. Усіх об'єднало і консолідувало головне — відповідальність за долю вітчизни", — заявив Путін.

Російський лідер стверджує, що нібито від самого початку збройного заколоту "було ухвалено всі необхідні рішення щодо нейтралізації загрози, що виникла". При цьому він запевняє, що "вагнерівці" від самого початку знали, що йдуть на провальну операцію.

"Збройний заколот у будь-якому разі було б придушено. Організатори заколоту, попри втрату адекватності, не могли цього не розуміти. Усі вони розуміли. Зокрема те, що пішли на злочинні дії, на розкол і ослаблення країни, яка зараз протистоїть колосальній зовнішній загрозі", — заявив Путін.

У своїй промові він також звернувся до найманців ПВК "Вагнер", назвав їх патріотами Росії і заявив, що їх "спробували використати навмання".

"Тому від самого початку подій за моїм прямим дорученням вживалися кроки, щоб уникнути великої крові. Для цього потрібен був і час. Зокрема, щоб дати можливість одуматися тим, хто зробив помилку", — додав Путін.

Глава Кремля запропонував найманцям три варіанти подальших подій: укласти контракти з Міністерством оборони РФ, або повернутися до своїх близьких, або в Білорусь.

"Дана мною обіцянка буде виконана. Вибір за кожним із вас", — заявив Путін.

Примітно, що особистість самого Пригожина Путін у своєму зверненні не згадував.

Крім того, у своєму спічі Путін висловив вдячність своєму білоруському колезі Олександру Лукашенку "за внесок у вирішення ситуації" з ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, 26 червня білоруські спостерігачі з групи "Беларускі Гаюн" заявили, що Євген Пригожин зник після спроби збройного заколоту в Росії, залишивши свої літаки в країні.

26 червня Євген Пригожин уперше прокоментував спробу військового заколоту в Росії. Під час бесіди з журналістами керівник ПВК зазначив, що результат був "нормальним", оскільки дії найманців "підняли настрій усіх".