Більше не бос: слабкість Путіна має підштовхнути Китай не підтримувати РФ, — конгресмен США

Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті вважає, що влада Володимира Путіна ослабла. Тому Китай повинен перестати допомагати Москві.

Президент РФ Володимир Путін став значно слабшим, ніж раніше. Його влада вже не така сильна, що може стати стимулом для Китаю перестати підтримувати Москву. Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США, лідер республіканської більшості Кевін Маккарті в телевізійній програмі Fox & Friends.

За словами Маккарті, глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин дозволяв собі публічно критикувати Путіна, звинувачував його в ложі. Однак росіяни під час військового заколоту найманців підтримували їх.

Американський політик зазначив, що Пригожин зміг підібратися до Путіна дуже близько, що його сильно налякало. Зараз Росії дуже не вистачає військових поставок. Ба більше, події, що відбулися, — привід для Китаю перестати підтримувати слабкий путінський режим.

"Глава Китаю Сі повинен відмовитися від будь-якої підтримки Росії. Це має бути чітким знаком і для нього", — сказав Маккарті.

Він також додав, що світовій спільноті варто продовжувати тиснути на Сі Цзіньпіна. Маккарті заявив, що Путін самоізолювався і дуже повільно ухвалює рішення.

"Незалежно від того, що там сталося, Путін набагато слабший. І Путін виглядає іншою людиною. Я завжди вважав, що Путін схожий на боса мафії, а ви сьогодні бачите це... Він просто не такий, коли на нього дивишся", — сказав Маккарті.

Нагадаємо, що США домагатимуться видачі Пригожина. Так, за словами Джона Кірбі, США нічого не відомо про місцеперебування Пригожина і більшої частини військ Вагнера.

Крім того, президент США Джо Байден 26 червня заявив, що США непричетні до заколоту Пригожина. Американський лідер зазначив, що кінцевий результат провального повстання в Росії ще належить побачити. Він також заявив, Захід і НАТО не мають відношення до цих подій.