"Не розгойдувати човен": союзники просили Київ не бити по РФ під час заколоту Пригожина, — ЗМІ

За словами журналістів, союзники побоювалися, що Захід і Україну почнуть розглядати як сили, які допомагають "вагнерівцям". У Москві тільки й чекають підтверджень того, що Київ нібито загрожує суверенітету Росії.

Під час військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина союзники просили Україну не завдавати ударів по території РФ. Про це пише CNN із посиланням на власне джерело.

Повідомляється, що до українських офіційних осіб неодноразово зверталися західні чиновники. Вони побоювалися, що Захід і Україну почнуть розглядати як сили, які допомагають "вагнерівцям".

"Говорили не розгойдувати тут човен", — сказав неназваний західний чиновник.

Він також додав, що послання було передано на рівні міністрів закордонних справ, його заступників і через послів.

За словами джерела, українським чиновникам говорили, що це внутрішня справа Росії.

"Союзники попереджали українців не провокувати ситуацію", — сказало джерело.

За його словами, Україна могла скористатися можливостями на своїй території, проте її просили не втягуватися у внутрішньоросійський конфлікт і завдавати ударів по об'єктах усередині РФ.

Західний чиновник заявив, що в Москві тільки й чекають підтверджень того, що Україна нібито загрожує суверенітету Росії.

Нагадаємо, що у США знали про плани Пригожина на заколот, але приховували розвіддані від союзників. За словами журналістів, тільки обмежене коло осіб знало про плани глави ПВК "Вагнер" Пригожина. Американська розвідка не ділилася інформацією не тільки з Україною, а й із союзниками по НАТО.

Також нагадаємо, що США заявили, що домагатимуться видачі Пригожина. Так, за словами Джона Кірбі, США нічого не відомо про місцеперебування Пригожина і більшої частини військ Вагнера.