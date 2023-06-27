Невдалий військовий заколот Пригожина розкриває слабкості режиму Путіна, — FT

Як пише журналіст Макс Седдон, масштабне протистояння між так званими "ПВК" у Росії та регулярними військами Міністерства оборони ледве не знищили російську державу.

Військовий заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина показав слабкість режиму президента РФ Володимира Путіна в Росії. Про це написав журналіст Макс Седдон для Financial Times.

У матеріалі сказано, що люди, близькі до Кремля, заявили, що заколот Пригожина "підняв привид" краху держави. Передбачається, що фундаментом для заколоту стало розчарування у ЗС РФ, а також у самому Путіні, який не впорався з тим, що обіцяв зробити 24 лютого 2022 року.

У статті йдеться про те, що в Росії всім зрозуміло, що масштабне протистояння між так званими "ПВК" у Росії та регулярними військами Міністерства оборони ледь не знищили російську державу.

Як сказав неназваний олігарх, знайомий із Володимиром Путіним, для глави Кремля це величезне приниження.

"Тисячі людей без жодного опору йдуть від Ростова майже до Москви, і ніхто нічого не може вдіяти. Тоді Путін оголосив, що вони будуть покарані, і вони не були. Це однозначно ознака слабкості", — сказав олігарх.

Ба більше, як сказав колишній редактор газети "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов, армія РФ і спецслужби не змогли запобігти заколоту Пригожина і його найманців. Та легкість, з якою "вагнерівці" почали повстання, а також відсутність сильного опору з боку сил безпеки, дуже шкодить репутації Кремля.

"Виявляється, можна підняти бунт проти президента і отримати прощення. Це означає, що президент не такий сильний", — сказав він.

Нагадаємо, що у США знали про плани Пригожина на заколот, але приховували розвіддані від союзників. За словами журналістів, тільки обмежене коло осіб знало про плани глави ПВК "Вагнер" Пригожина. Американська розвідка не ділилася інформацією не тільки з Україною, а й із союзниками по НАТО.

Також повідомлялося, що США заявили, що домагатимуться видачі Пригожина. Так, за словами Джона Кірбі, США нічого не відомо про місцеперебування Пригожина і більшої частини військ Вагнера.