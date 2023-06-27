У Байдена заявили, що контрнаступ ЗСУ відбувається повільніше, ніж хотілося б

Речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив, що на сході та півдні точаться бої, однак просування українських сил ускладнює підготовлена РФ оборона.

Контрнаступ Збройних сил України просувається повільніше, ніж очікувалось. У Вашингтоні зосереджені на підтримці захисників і планують найближчим часом анонсувати новий пакет допомоги. Про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, як йдеться у публікації пресслужби Білого дому від 26 червня.

"Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що вони мають те, що їм потрібно для досягнення успіху — навчання, інструменти, обладнання. І цього тижня ви побачите ще один раунд підтримки, оголошений цією адміністрацією для України щодо зброї та можливостей. Тому ми зосереджені на цьому", — проінформував він.

Кірбі підкреслив, що не збирається "вести контрнаступ у кріслі", і коментувати успіхи ЗСУ на фронті має президент України Володимир Зеленський. Водночас він зазначив, що на сході та півдні тривають бої з метою звільнення окупованих територій.

"Сам президент Зеленський публічно виступив минулого тижня, сказавши, що у деяких сферах відбувається повільніше, ніж він хотів би. Він головнокомандувач. Ви знаєте, він ухвалює ці рішення і віддає ці накази", — зазначив речник Ради нацбезпеки США.

Він нагадав, що Росія інвестувала багато коштів за останні приблизно пів року у свої оборонні можливості. За його словами, ворог знав про намір України провести контрнаступ навесні-влітку та готувався до цього.

"А оборона, як вам скаже будь-який студент військової історії — це найсильніша форма війни, тому українці натикаються на російську оборону. І це — і за словами президента Зеленського, за його власним аналізом — трохи сповільнило їх", — заявив представник Білого дому.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пояснив, чому військовий наступ ЗСУ відбувається повільно. Лідер підкреслив, що 200 000 квадратних кілометрів української землі — заміновані ворогом.

26 червня Зеленський відвідав українські позиції у Донецькій області, а також поспілкувався з бійцями та випив кави за АЗС. Керівник держави висловив подяку та озвучив побажання захисникам.