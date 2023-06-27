ЗСУ вперше відвоювали на Донбасі територію, окуповану РФ з 2014 року, — британська розвідка

Багаторазові атаки дали змогу українській армії просунутися на схід від міста Красногорівка. Бойові дії могли перенапружити сили ЗС Росії та чеченських бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Десантно-штурмові війська ЗСУ трохи просунулися на схід від міста Красногорівка біля Донецька, яке розташоване на старій лінії розмежування. Про це йдеться у звіті військової розвідки Міноборони Великої Британії від 27 червня.

На думку аналітиків, це один із перших випадків після повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну, коли ЗСУ відвоювали територію, окуповану Росією з 2014 року.

ЗСУ відвоювали територію, окуповану Росією з 2014 року, вказали в Міноборони Британії

Нещодавні одночасні та багаторазові атаки ЗСУ на Донбасі могли перенапружити окупаційні сили РФ та чеченських бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донеччини, зауважили розвідники.

Нагадаємо, що 26 червня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив про звільнення від ЗС РФ плацдарму на західному березі каналу "Сіверський Донець — Донбас".

У Міноборони України 23 червня звітували про зупинку просування ворожих сил на сході. Найважчі бої велися на Лиманському напрямку в районі Серебрянського лісництва, Дібрової та Григорівки Донецької області.