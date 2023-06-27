В Хорватію прибув найбільший у світі авіаносець ВМС США USS Gerald Ford (фото)

12 американська ударна група нині виконує оперативне розгортання для спільних навчань та підтримки безпеки на воді в Європі.

Найбільший авіаносець американського флоту USS Gerald R. Ford прибув у Хорватію в межах оперативного розгортання в Європі. Про це повідомляє пресслужба командування флоту ВМС США.

Під час першого повноцінного оперативного розгортання авіаносця USS Gerald R. Ford і члени 12 ударної авіаносної групи прибули у Хорватію — це друга зупинка військових. У свій шлях угрупування відправилось 2 травня. Ціль розгортання — спільна підготовка, навчання та операції для підтримки стабільності на морі разом з партнерами та союзниками НАТО.

"Підрозділи ВМС США часто відвідують Хорватію для технічного обслуговування, можливостей навчання безпеки та свободи, і моряки ударної авіаносної групи імені Джеральда Р. Форда з радістю продовжують цю традицію", — сказав контрадмірал Ерік Есліх, командир авіаносця і ударної групи.

Gerald Ford прибув у Хорватію

Варто зазначити, що окрім того, що USS Gerald Ford є найбільшим в американському флоті, він є ще й найдорожчим. В експлуатацію авіаносець здали 22 липня 2017 року. Проте з того часу він мав низку технічних проблем. Через це його вартість складає понад 3,5 млрд доларів. Корабель має інноваційні технології, наприклад електромагнітну систему запуску літаків EMALS.

Ударна група складається з ескадрильї міноносців, есмінців USS Normandy, USS Ramage разом з USS Thomas Hudner.

Першою зупинкою для авіаносної ударної групи була Норвегія. Американський авіаносець вперше прибув у країну за 65 років.

Нагадаємо, 24 травня китайські ЗМІ писали, що КНР нібито може потопити американський авіаносець Gerald Ford.

24 травня в Норвегію вперше прибув авіаносець USS Gerald R. Ford.