"З честю виконали обов'язок": Путін про загибель льотчиків під час заколоту Пригожина

Президент РФ заявив, що військові вберегли країну від громадянської війни й не стали на "шлях смути".

Президент РФ Володимир Путін 27 червня виступив перед військовими та правоохоронцями, які нібито зупиняли збройний заколот, який влаштував в РФ засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Російський президент прокоментував збиття бойових вертольотів "вагнерівцями" під час походу на Москву. Про це повідомляє ТАСС.

Щоб заслухати промову Путіна на Соборній площі у Кремлі зібрали понад 2,5 тисячі людей — працівників МВС, СОБР, ОМОН та інших.

"Військові РФ у важку для країни годину стали на шлях смути, результатом якої був би хаос. Військові та правоохоронці РФ фактично зупинили громадянську війну. Силові структури під час заколоту гарантували безпеку важливих об'єктів, міцність тилу військових. Швидка та чітка робота силовиків під час заколоту дозволила не допустити жертв серед мирних громадян. Льотчики, які загинули під час заколоту, з честю виконали свій обов'язок", — сказав він.

Російський диктатор запропонував вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час заколоту льотчиків.

Так, під час "маршу справедливості" вагнерівці знешкодили на території РФ наступні повітряні одиниці з екіпажами:

3 Мі-8мтпр;

1 Мі-8;

1 Ка-52;

1 Мі-35;

1 Іл-18(22) ВЗПУ.

Також під час виступу Путін заявив, що під час заколоту командуванню не довелося знімати бойові підрозділи із зони спецоперації, зазначив Путін.

Нагадаємо, що слова Путіна суперечать дійсності, оскільки "вагнерівцям" військові та силові структури особливо не чинили опір — повстанці без пострілів захопили Ростов і дійшли до Воронежа, де їх зустрічали місцеві фактично "хлібом-сіллю" а бійці підрозділу "Ахмат", які їхали вгамовувати ПВК "Вагнер" так і не доїхали, бо застрягли у заторі по дорозі.

Також повідомлялося, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що вертольоти збивав якийсь "дурник-ППОшник". Повідомляється, що власник ПВК "Вагнер" готовий відшкодувати сім'ям загиблих суму 50 млн рублів.