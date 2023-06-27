Війна в Україні: 10% українців усе ще хочуть дружби з Росією (опитування)

Результати соціологічного опитування КМІС засвідчили, що в усіх регіонах України абсолютна більшість населення хоче закрити кордони з Росією і запровадити з цією державою візовий режим.

В Україні 10% населення все ще хочуть розвивати дружні відносини з державою-агресором Росією. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, які було опубліковано 27 червня.

Крім того, 1% опитаних соціологами українців заявив про те, що наша країна і РФ мають стати єдиною державою.

Однак такі настрої в Україні в меншості, оскільки майже 80% українців виступають за закриті кордони, візи і митницю з Росією.

Для ілюстрації того, як за десять років змінилося ставлення українців до росіян, у КМІС створили діаграму.

На ній видно, що ще 2013 року 70% населення хотіли розвивати дружні стосунки з Росією, в яких не буде місця закритим кордонам і візам. І лише 15% вважали, що правила перетину українсько-російського кордону мають бути такими самими, як і у випадку з іншими державами.

Крім того, 12% українців вважали, що Україна має втратити свою незалежність і увійти до складу РФ.

Соціологи провели опитування і запитали українців, якими вони бачать відносини з Росією Фото: КМІС

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький також прокоментував отримані результати соцопитування.

За його словами, дані всіх опитувань до 2014 року переконливо свідчили, що в різні роки 80-90% українців добре ставилися до Росії і понад 90% добре ставилися до росіян, а також бажали жити незалежними, але саме дружніми державами.

"Тому нинішні показники, які свідчать про відверто негативне ставлення до Росії і простих росіян та бажання міцно "відгородитися", є саме наслідком агресії Росії, а не навпаки", — сказав він.

Нагадаємо, на початку червня соціологи дізналися, скільки українців готові захищати цілісність країни. З опублікованих на сайті організації діаграм видно, що 84% українців продовжують дотримуватися погляду, що жодні територіальні поступки не є припустимими, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози. Лише 10% вважають, що для досягнення миру та збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

Крім того, у березні 2023 року стало відомо про те, що переважна більшість українців підтримують звільнення територій України, включно з Кримом. 24% респондентів згідно з результатами соцопитування впевнені, що держава може відмовитися від силового сценарію деокупації півострова.