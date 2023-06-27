"Смерті українців — це витрати війни": у Харкові затримали шанувальника "визволителів" із РФ

За інформацією слідчих, торік чоловік вступив у словесну перепалку в спортивному залі, де доводив відвідувачам, що "Крим належить Росії".

Співробітники Харківської обласної прокуратури змогли викрити і затримати харків'янина, який підтримував військову агресію Росії і мріяв про швидке захоплення України. Про це у вівторок, 27 червня повідомляє пресслужба обласної прокуратури у Facebook.

За інформацією правоохоронних органів, 56-річний чоловік відкрито підтримував дії РФ в Україні, у зв'язку з чим йому було повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Слідчі встановили, що в листопаді 2022 року чоловік вступив у словесну перепалку через невідповідність політичних поглядів з відвідувачами одного зі спортивних залів у Харкові.

Чоловік стверджував, що "Крим належать Росії" і розповідав, що він мріє, аби якомога швидше відбулося "повне звільнення України".

Однак на цьому він не зупинився і також заявив, що смерті мирних українців у збройному конфлікті з Росією є "витратами війни".

Наразі за інформацією слідчих з ним проводяться роз'яснювальні роботи та дізнання.

Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що Співробітники Служби безпеки України та військової контррозвідки викрили жителя Бахмута, який служив у Силах оборони і працював при цьому на Росію.

Також нагадаємо, наприкінці квітня співробітники правоохоронних органів у Черкаській області під час спецоперації затримали жінку, яка діяла як агент ФСБ Росії і передавала дані про переміщення Сил оборони.