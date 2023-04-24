СБУ затримала колаборантку, що проходила випробувальний термін, за співпрацю з ФСБ (фото)

Жінку вже притягали до відповідальності за виправдання збройної агресії РФ у 2022 році, проте з початку нового року вона продовжила свою підривну діяльність проти України.

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Співробітники правоохоронних органів у Черкаській області під час спецоперації затримали жінку, що діяла як агент ФСБ Росії та передавала дані про переміщення Сил оборони. Про це у понеділок, 24 квітня, передає пресслужба СБУ.

За інформацією силових відомств України, агентом ФСБ виявилась місцева мешканка, що також намагалась влаштуватися з метою розвідки до органів місцевого самоврядування на Черкащині. Її завданням, у разі успішного впровадження, був збір даних про технічний стан та функціонування об'єктів критичної інфраструктури регіону.

Затримання агента ФСБ у Черкасах Затримання агента ФСБ у Черкасах Затримання агента ФСБ у Черкасах Затримання агента ФСБ у Черкасах

Відомо, що, за вказівкою ворога, зловмисниця збирала інформацію про місця розміщення та переміщення українських Сил оборони регіоном, а отриману інформацію передавала співробітникам ФСБ через закритий чат у месенджері, описуючи координати та детально описуючи об'єкти. Ворог зі свого боку обіцяв підозрюваній високу грошову винагороду.

Також співробітники СБУ з'ясували, що підозрювана використовувала заборонені в Україні соціальні мережі для схвалення російських окупантів та заперечення збройної агресії РФ.

Відомство повідомляє, що під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для спілкування з представником ФСБ.

Відомо, що зрадницею виявилася місцева мешканка, яку російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці на початку цього року.

За інформацією Офісу Генпрокурора, у 2022 році жінку вже засудили за заперечення збройної агресії РФ та колабораційну діяльність. Проте, поки вона перебувала на випробувальному терміні, жінка продовжила виправдовувати повномасштабне вторгнення Росії та співпрацювати з окупантами.

Правоохоронці встановили, що жінка протягом лютого 2023 року передавала представнику ФСБ Росії інформацію та точні координати військових об'єктів у Черкасах та області.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисниці обрано запобіжний захід – утримання під вартою. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, 11 квітня співробітники СБУ нейтралізували двох інформаторів РФ під час спецоперації у звільнених районах Харківської області.

У середині квітня Заводський районний суд міста Миколаєва засудив до 11,5 років позбавлення волі коригувальника ворожого обстрілу, завербованого окупантами.