СБУ затримала колаборантку, що проходила випробувальний термін, за співпрацю з ФСБ (фото)
Жінку вже притягали до відповідальності за виправдання збройної агресії РФ у 2022 році, проте з початку нового року вона продовжила свою підривну діяльність проти України.
Співробітники правоохоронних органів у Черкаській області під час спецоперації затримали жінку, що діяла як агент ФСБ Росії та передавала дані про переміщення Сил оборони. Про це у понеділок, 24 квітня, передає пресслужба СБУ.
За інформацією силових відомств України, агентом ФСБ виявилась місцева мешканка, що також намагалась влаштуватися з метою розвідки до органів місцевого самоврядування на Черкащині. Її завданням, у разі успішного впровадження, був збір даних про технічний стан та функціонування об'єктів критичної інфраструктури регіону.
Відомо, що, за вказівкою ворога, зловмисниця збирала інформацію про місця розміщення та переміщення українських Сил оборони регіоном, а отриману інформацію передавала співробітникам ФСБ через закритий чат у месенджері, описуючи координати та детально описуючи об'єкти. Ворог зі свого боку обіцяв підозрюваній високу грошову винагороду.
Також співробітники СБУ з'ясували, що підозрювана використовувала заборонені в Україні соціальні мережі для схвалення російських окупантів та заперечення збройної агресії РФ.
Відомство повідомляє, що під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для спілкування з представником ФСБ.
Відомо, що зрадницею виявилася місцева мешканка, яку російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці на початку цього року.
За інформацією Офісу Генпрокурора, у 2022 році жінку вже засудили за заперечення збройної агресії РФ та колабораційну діяльність. Проте, поки вона перебувала на випробувальному терміні, жінка продовжила виправдовувати повномасштабне вторгнення Росії та співпрацювати з окупантами.
Правоохоронці встановили, що жінка протягом лютого 2023 року передавала представнику ФСБ Росії інформацію та точні координати військових об'єктів у Черкасах та області.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Наразі зловмисниці обрано запобіжний захід – утримання під вартою. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину.
Нагадаємо, 11 квітня співробітники СБУ нейтралізували двох інформаторів РФ під час спецоперації у звільнених районах Харківської області.
У середині квітня Заводський районний суд міста Миколаєва засудив до 11,5 років позбавлення волі коригувальника ворожого обстрілу, завербованого окупантами.