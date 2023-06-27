Міноборони РФ затримало чотирьох командирів ПВК "Вагнер" у Сирії, — ЗМІ

За даними журналістів, російська військова поліція відвідала представництва ПВК "Вагнер". Найманців було заарештовано в місті Ес-Сувейда і на авіабазі Хмеймім.

Військова поліція Російської Федерації, яка належить до Міністерства оборони РФ, затримала чотирьох найманців приватної військової компанії "Вагнер". Про це повідомив саудівський телеканал Al-Hadath з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що йдеться про осіб, які обіймали високі пости в ПВК. Одного з "вагнерівців" затримали в сирійському Ес-Сувейді. Ще трьох "високопоставлених командирів" заарештовано на авіабазі Хмеймім.

За інформацією ЗМІ, російська військова поліція також відвідала представництва ПВК "Вагнер" у сирійських містах Дейр-ез-Зор, Хам і Дамаск.

При цьому журналісти не назвали причину затримання. Також невідомо, чи мають арешти стосунок до нещодавнього військового заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації з боку РФ не надходило.

Нагадаємо, що 25 червня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що влада РФ не переслідуватиме тих "вагнерівців", які взяли участь у військовому заколоті Євгена Пригожина, з огляду на їхні фронтові заслуги

Зі свого боку Олександр Лукашенко сказав 27 червня, що під час спроби військового перевороту у РФ відмовив Володимира Путіна від "жорстокого рішення", наполягаючи на переговорах із Євгеном Пригожиним.

Олександр Лукашенко також заявив, що Євген Пригожин зараз перебуває на території Республіки Білорусь.