"Чи подолає свобода стіни Кремля": Зеленський назвав плюси для РФ від членства України в НАТО

За словами президента, Росії вигідне членство України в Альянсі, оскільки держави НАТО захищають народи, а не кидаються на сусідні країни з метою знищити їхнє майбутнє.

Якщо Росія попросить НАТО прийняти Україну, це буде правильним рішенням для Альянсу, Європи і навіть Росії. Про це в середу, 28 червня повідомляє Офіс Президента України з посиланням на відео його звернення.

"Українців хвилює тільки те, щоб ніколи знову російський реваншизм не перетнув кордони нашої держави. Як повноправний член НАТО Україна гарантуватиме, що в нашому регіоні пануватиме мир і свобода. І для Росії зараз було б правильно просити, щоб Україну прийняли в НАТО, тому що члени НАТО обороняються, а не знищують", — зазначив президент.

Щодо майбутнього Росії Зеленський упевнений, що це не хвилює українців, тому що після поразки у війні у РФ буде неясний сценарій. На думку президента, невідомо, чи "подолає свобода стіни Кремля", а НАТО має чітку позицію захисту народів, збереження добросусідства, на відміну від агресора, який намагається знищити майбутнє України.

На думку Зеленського, якщо Росія хоче своєї безпеки, то для неї найкращим варіантом буде прийняття України до НАТО.

"Росія як ніхто зацікавлена в безпеці на своїх міжнародно визнаних кордонах, а, отже, і Росія теж зацікавлена в членстві Україні в НАТО. Це може бути комусь не видно тільки з московських або валдайських бункерів, увесь світ це бачить", — підкреслив лідер України.

Шлях України до НАТО

21 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна може в найближчому майбутньому отримати запрошення в НАТО з "відкритою датою".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг 21 червня заявив, що на Україну очікують хороші новини в контексті перспектив членства України в Альянсі.

Напередодні саміту НАТО, що має відбутися в липні 2023 року, голова Міноборони Олексій Резніков заявив, що українська армія стала єдиною у світі, яка має досвід боєзіткнень з ЗС РФ і почала бити росіян західною зброєю. Цей факт є головним аргументом у питанні вступу України до НАТО.