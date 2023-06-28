"Важкі часи": генерал РФ Суровікін "зник безвісти" після заколоту ПВК "Вагнер", — ЗМІ

Воєначальника не бачили з 24 червня після його заклику до найманців припинити заколот і повернутися назад у частини.

Британський професор і військовий аналітик із питань безпеки та оборони Майкл Кларк повідомив, що високопоставленого російського генерала Сергія Суровікіна, який, як припускають, добре знав про заколот ПВК "Вагнер", ніхто не бачив із суботи, пише Sky News.

Суровікін, якого прозвали "генерал Армагеддон", є заступником командувача російської армії і відомий зв'язками з власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Раніше цього року його замінили на посаді вищого командувача, але він зберіг вплив на управління військовими операціями.

Російський провоєнний Telegram-канал "Рибарь" припустив, що його тримають на допиті.

"Суровікіна не бачили з суботи — достеменно невідомо, де перебуває генерал "Армагеддон". Є версія, що він перебуває на допиті", — написали в каналі.

Раніше розвідка США заявляла, що Суровікін знав про плани Пригожина повстати проти російського військового керівництва.

"У нього, мабуть, досить важкі часи. Те, що станеться з цією людиною, буде дуже цікаво. Він не з'являвся відтоді, як у суботу зробив заяву, в якій закликав людей "Вагнера" повернутися до частин і поводитися пристойно", — сказав британський аналітик з оборони та безпеки Майкл Кларк.

Перед початком заколоту Пригожин обрушився на Сергія Шойгу, міністра оборони Росії, і Валерія Герасимова, начальника Генштабу ЗС РФ, звинувативши їх у невдачах в Україні і в тому, що армія не підтримує бойовиків ПВК "Вагнер".

Герасимов також не з'являвся з суботи, додав Кларк, як і заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

За його словами, особистий літак Медведєва полетів в Оман на вихідних і не повернувся.

28 червня ЗМІ писали про те, що Суровікін знав про військовий заколот "вагнерівців". За версією журналістів, екскомандувач Об'єднаного угруповання ЗС РФ в Україні допомагав "кухареві Путіна" координувати дії. У заколоті могли брати участь й інші генерали армії Росії.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба 28 червня заявив, що після спроби військового заколоту ПВК "Вагнер" уже не залишиться в колишньому вигляді.

За даними Пентагону, "вагнерівці" станом на 28 червня все ще перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Найманці діють і на Близькому Сході, а також в Африці.