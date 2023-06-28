"Для профілактики": у Львівській області капітан побив солдата, який повернувся з фронту (фото)

Сестра потерпілого Назара Матвіїшина повідомила, що її брату надходять дзвінки від командира і його друзів із вимогою забрати заяву.

У Львівській області капітан Іван Зозульчак побив солдата Назара Матвіїшина, який нещодавно повернувся з фронту на ротацію. Про це повідомила сестра потерпілого Марта Матвіїшин у Facebook 27 червня.

Дівчина написала, що її рідний брат потрапив до Львівського військового госпіталю з гострим апендицитом, однак під час операції медики виявили сильні травми внутрішніх органів. У солдата стався внутрішній крововилив унаслідок розриву печінки.

Марта Матвіїшин стверджує, що подібні інциденти відбуваються на постійній основі "для профілактики".

Назар Матвіїшин

Пізніше в коментарі виданню ZAXID.NET Марта Матвіїшин додала, що її брат був добровольцем. За її словами, капітан Іван Зозульчак побив військового на полігоні в Сокальщині. Днем раніше Назар Матвіїшин повернувся з фронту.

"Брат мені вже розповідає, що йому дзвонять телефоном із різних номерів, зокрема капітан Зозульчак і його друзі, кажуть, нехай сестра забере заяву. Але задню я не дам. Сьогодні постраждав мій брат, а завтра буде хтось інший", — сказала дівчина журналістам.

Заява Марти Матвіїшин

Побиття солдата у Львівській області: реакція прокуратури

Речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко сказала "Суспільному", що за фактом побиття Назара Матвіїшина відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень).

Івану Зозульчаку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі Територіального управління ДБР під процесуальним керівництвом Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, що 19 квітня слідчі територіального управління ДБР у Львові розпочали розслідування випадку з жорстоким побиттям пораненого українського солдата в одній із військових частин на Волині.

Раніше, 18 квітня ми повідомляли, що офіцера військової частини в Івано-Франківську, який побив строковика, відсторонили від виконання службових обов'язків. Військовому загрожує покарання від 8 до 12 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень.

Ми також писали 22 квітня про те, що Хмельницький міськрайонний суд вирішив не заарештовувати священника УПЦ ПМ Ігоря Слободяна, обвинуваченого в побитті військового в церкві. Зважаючи на те, що священник ухилявся від викликів до органів слідства, прокурор закликав помістити його під варту, однак суд узяв його під особисте зобов'язання.