Є проблеми: Данілов розповів, чим зумовлений темп контрнаступу ЗСУ (відео)

Секретар РНБО зазначив, що ЗСУ протистоять сильному противнику. За його словами, вся територія України, включно з Кримом, буде звільнена, проте потрібно набратися терпіння.

Контрнаступ Збройних сил України є важкою щоденною роботою, тому потрібно набратися терпіння. Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону 28 червня.

Олексій Данілов зазначив, що воювати складно, а українські захисники протистоять потужному противнику.

"Не потрібно розповідати, що це ненавчені люди, вони чинять опір, є великі проблеми з тим, що заміновані величезні території", — заявив чиновник.

Секретар РНБО також сказав, що вся територія України, включно з Кримським півостровом, буде звільнена від російських окупантів, однак потрібно набратися терпіння.

"Так, дуже хотілося б, щоб усе було швидше, але так буває тільки в казках. Це важка робота, кожен день. Це фронт, ще раз підкреслюю, це не прогулянка", — підсумував Олексій Данілов.

Олексій Данілов про контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що 28 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що звільнення низки населених пунктів, які перебували під російською окупацією, не є "головною подією" останніх тижнів.

Зі свого боку міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 28 червня припустив, що 2023 рік буде вирішальним у російсько-українській війні. Він також зазначив, що розраховує на успішний контрнаступ української армії.

Ми також повідомляли, що за даними міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса від 27 червня, з початку літнього контрнаступу Збройним силам України вже вдалося звільнити 300 квадратних кілометрів.