Наступають широким фронтом: ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу під Бахмутом, — Генштаб

Заступник міністра оборони Ганна Маляр, зі свого боку, додала, що на бахмутському напрямку знову гаряче — ворог намагається стягувати резерви й утримати позиції за будь-яку ціну.

Бійці Збройних сил України перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку і ведуть наступальні дії на широкій ділянці фронту. Про це 29 червня повідомив спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, українські захисники чинять тиск на противника і вибивають його з раніше захоплених позицій.

"На флангах міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають із раніше захоплених рубежів. Мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — ідеться в повідомленні Telegram-каналу Military Media Center.

Водночас на Авдіївському, Мар'їнському та Лиманському напрямках українські захисники продовжують утримувати оборону на займаних рубежах.

"На Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ", — повідомив Ковальов.

Бахмутський напрямок. Джерело: deepstatemap.live

Ситуацію під Бахмутом прокоментувала і заступник міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, активні бойові дії тривають на флангах, де противник намагається контратакувати, кидаючи в бій резерви, проте змушений відступати після зазнаних втрат.

"Боротьба триває на флангах міста. Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах. Загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами", — повідомила Маляр.

Раніше про успішні дії на Бахмутському напрямку розповів командир одного з підрозділів Сил оборони Денис Ярославський. Він повідомив, що бійці ЗСУ фактично беруть повністю під контроль Кліщіївку, звідки потім наші бійці можуть почати наступ безпосередньо на південну частину районного центру.