"Просування стабільне": дрон показав, як танки ЗСУ знищують позиції ЗС РФ (фото)

На опублікованих кадрах танк 127-ї бригади ТрО веде вогонь по ворожих позиціях на Бахмутському напрямку. Окремо уточнюється, що просування ЗСУ йде "повільно, але впевнено".

Дрон зафіксував роботу української бронетехніки по укріпрайонах ЗС РФ у Донецькій області. Відповідні кадри опублікував британський телеканал Sky News.

Уточнюється, що на опублікованих кадрах — танк 127-ї Окремої бригади Сил Тро ЗСУ, який веде вогонь по російських позиціях біля лісосмуги.

Журналісти також верифікували локацію — біля Бахмута Донецької області.

Телеканал зазначає, що просування Сил оборони йде "повільно, але стабільно" на Східному і Південно-східному фронтах, а контрнаступ нарощується.

Український танк веде вогонь по окупантах під Бахмутом Український танк веде вогонь по окупантах під Бахмутом Український танк веде вогонь по окупантах під Бахмутом Український танк веде вогонь по окупантах під Бахмутом Український танк веде вогонь по окупантах під Бахмутом Український танк веде вогонь по окупантах під Бахмутом Український танк веде вогонь по окупантах під Бахмутом Фото: Facebook

Нагадаємо, що головком Валерій Залужний у бесіді з генералом США Марком Міллі розповів про успіхи ЗСУ. За словами Залужного, українські військові тримають під контролем розвиток подій на лінії фронту і продовжують наступати.

Також повідомлялося, що в ОК "Південь" оцінили удар по мосту в Чонгарі як провісник хороших новин. Гуменюк розкрила подробиці удару і переваг, які ЗСУ з цього отримали.

Зі свого боку ракетний удар по Краматорську показав, що в сучасних реаліях України загибель від ракетних ударів може чекати всюди. Обстріл Краматорська став одним із найкривавіших ударів російських окупантів за останні кілька місяців і черговим доказом загрози для цивільних по всій Україні.