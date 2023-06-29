Успіхи на Таврійському напрямку: ЗСУ знищили 19 одиниць техніки РФ, — генерал (відео)

За інформацією бригадного генерала Тарнавського, українські захисники виконали 1337 вогневих завдань. ЗС РФ втратили за минулу добу вбитими і пораненими майже три роти.

Українські захисники продовжують просування на Таврійському напрямку, продовжуючи знищувати чисельність російських окупантів цілими ротами. Про це в четвер, 29 червня, повідомляє бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

За інформацією Тарнавського, втрати російських окупантів на фронті становили близько трьох рот, як і двома днями раніше, 27 червня.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби виконали 1337 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти", — пише Тарнавкий.

Він зазначив, що українські захисники знищили 19 одиниць військової техніки російських окупантів.

"Зокрема, 2 танки, БРЕМ, МТЛБ, БРМ, БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Zala", самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація", гаубиця 2А65 "Мста-Б" та автомобільна техніка, — зазначив бригадний генерал.

Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України зуміли ліквідувати 84 окупантів на Таврійському напрямку. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони виконали 1024 вогневих завдання.

Також нагадаємо, 26 червня російські окупанти за добу втратили близько 4-х рот своїх солдатів і 15 одиниць техніки. Сили оборони підтвердили успіх у просуванні на Таврійському напрямку.