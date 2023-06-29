Заколот Пригожина у РФ: солдатів змушували дякувати Путіну за те, що "розрулив", — росЗМІ

Солдатів однієї з бригад керівництво "попросило" записати відеозвернення з підтримкою президента та засудженням спроби перевороту. Водночас строковики у Ростові-на-Дону рвалися у бій проти "вагнерівців".

Очільник російської ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин влаштував військовий заколот на території РФ та прагнув дійти до Москви, однак після перемовин з політиком Олександром Лукашенком виїхав у Білорусь та полишив свої амбіції разом з бійцями. Про те, як в Росії ледь не стався переворот, розповіли журналістам "Вот Так" двоє російських військових.

За даними ЗМІ, 25 червня одній з бригад мобілізованих росіян, що нині воюють на Луганському напрямку, вище командування "спустило вказівку" записати відео на підтримку президента РФ Володимира Путіна. Окупант розповів, що заколот "радили" на камеру навпаки засудити.

"Головне — дякували Вові (тобто Путіну — ред.), що розрулив. Лукашенко має бути прикро до сліз", — сказав він.

Чи було відео опубліковане, невідомо. Журналісти зазначили, що схожі відео з підтримкою Кремля публікували у мережі з 24 червня, коли "вагнерівці" просувались до Москви.

Також коментар ЗМІ анонімно дав боєць єдиної військової частини у Ростові-на-Дону, яку оминули найманці. Солдати про це дізнались вже 25 червня від командування.

Ворожий армієць згадав, що "вагнерівці" стояли біля КПП та "відганяли" російські гвинтокрили пострілами з кулеметів.

"Ми з поганим становищем особового складу не забоялися, а ті ж строковики, яких набирали на зброю, рвалися самі (йдеться про опір заколоту, — ред.)", — поділився він.

Нагадаємо, також російські журналісти з’ясували, як на військовий заколот Євгена Пригожина у Росії реагували чиновники.

У Білорусі готуються приймати "вагнерівців". За інформацією моніторингової групи, на території країни вже розпочали обладнання польового табору.