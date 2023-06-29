"Бої вже в місті": майор Жорін розповів про наступ ЗСУ під Бахмутом

За словами екскомандира "Азова", українські війська проводять переважно наступальні операції в районі Бахмута.

На Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бої як на флангах, так і в самому місті. Сили, які беруть участь у конфлікті, ведуть цілодобові операції з метою контролю над територією і досягнення своїх стратегічних цілей. Про це повідомив екскомандир "Азова", майор ЗСУ Максим Жорін.

"Якщо раніше українські сили тримали оборону, то тепер із нашого боку бої переважно наступального характеру", — поділився Жорін.

Унаслідок тиску з боку захисників, російські військові змушені щодня залишати свої позиції та відступати. За його словами, у ЗСУ є певний результат і за вчорашній день.

"Зараз українські сили рухаються до того, щоб контролювати всі необхідні висоти на флангах Бахмута. Той, хто володіє висотами, має більше можливостей завдавати поразки, контролює оперативний простір навколо. А далі — це плацдарм для подальшого просування, тактичного оточення міста, а потім і його звільнення", — розповів боєць.

Генштаб у свіжих звітах, у свою чергу, згадував про успіхи на підступах до міста.

г. Бахмут, Донецька обл Фото: DeepState

Нагадаємо, що Сили оборони України ведуть бої в районі Кліщіївки, щоб узяти населений пункт під контроль. Також із цією метою тривають бої в районі Берхівки. Взяття цих сіл дасть можливість ЗСУ перейти до наступу на Бахмут.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку Сили оборони перехопили ініціативу, вибивають окупантів з їхніх позицій і змушують відступати.