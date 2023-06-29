Під час обстрілу Краматорська постраждала відома українська письменниця Амеліна

Вікторія Амеліна, а також члени колумбійської делегації, з якими вона була, дістали поранення. На російський обстріл відреагував президент Колумбії, звинувативши Кремль у порушенні правил ведення війни.

Українську письменницю Вікторію Амеліну було поранено внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами по Краматорську ввечері 27 червня. Про це в четвер, 29 червня, повідомила виконавчий директор Українського ПЕН (спілка письменників) Тетяна Терен на своїй сторінці у Facebook.

Вікторія перебувала в Краматорську разом із делегацією з Колумбії, до якої входили депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес. Усі вони також дістали поранення внаслідок ракетного обстрілу, про що 27 червня повідомляла служба BBC.

28 червня Президент Колумбії Густаво Петро оголосив, що його країна готується направити дипломатичну ноту протесту в Росію у зв'язку з атакою на Краматорськ. Він зазначив, що Росія порушила правила ведення війни, атакуючи трьох беззахисних колумбійців.

Перед поїздкою до Краматорська, Амеліна взяла участь у дискусії "Підтримка України в Латинській Америці" на Міжнародному фестивалі "Книжковий арсенал" у Києві.

Наразі Вікторія Амеліна перебуває в лікарні, оточена професійними лікарями, родичами та друзями. Тетяна Терен підкреслила, що в неї є все необхідне, і додаткові кошти не потрібні.

Як повідомляє "Детектор Медіа", Вікторія Амеліна — відома письменниця та громадська діячка, є членом Українського ПЕН. Вона також є засновницею літературного фестивалю в селищі Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області.

Цього року Амеліна приєдналася до команди Truth Hounds, організації, що займається документуванням воєнних злочинів Росії та захистом прав людини в Україні та інших країнах Східної Європи та Центральної Азії.

Обстріл Краматорська 27 червня

27 червня глава Офісу президента України Андрій Єрмак оголосив про ракетний удар ЗС РФ по Донецькій області. Павло Кириленко, начальник Донецької обласної адміністрації, уточнив, що ракети впали в районі кафе в Краматорську, де було значне скупчення людей.

За інформацією поліції Донецької області, Росія атакувала місто, використовуючи дві ракети С-300. Крім будівлі кафе, також постраждали приватні будинки.

28 червня польський фотограф Войцех Гжендинські опублікував фотографії наслідків ракетного удару по Краматорську.

Нагадаємо, 28 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ворожої атаки загинули 11 осіб, серед них — три дитини.