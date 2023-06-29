Плата за "пригожинський заколот": ядерна риторика Лукашенка стала загрозливіша, - Центр інфобезпеки

Згідно з висновками аналітиків Центру інформаційної безпеки, Лукашенко міг отримати контроль за російською ядерною зброєю.

29 червня у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки проаналізували заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо ядерної зброї. Зі слів диктатора випливає, що він дійсно нібито контролює російську ядерну зброю, яку привезли у Білорусь. Аналіз риторики Лукашенка розміщено у дайджесті в Telegram-каналі центру.

Останнім часом ядерна риторика президента Білорусі дещо змінилась, зауважують автори допису. Зокрема вона стала більше загрозлива. Наприклад, політик заявив, що його підлеглі напрацьовують спеціальний алгоритм використання ядерної зброї. Особливість алгоритму у тому, що зброю використають відразу, як "на нас [на Лукашенка чи Білорусь] нападуть".

Раніше вважалось, що білоруський диктатор не контролює "червону кнопку". Путін запевняв, що тактичні ядерні заряди, які привезли у білоруські сховища, керуються з Кремля. Між тим Лукашенко говорить так, ніби контроль над цими зарядами — у нього в руках.

Про зміну ситуації свідчить фраза диктатора: він заявив, що, по-перше, це "наша зброя", і, по-друге, "ми її будемо застосовувати".

Дослідники центру зауважили, що риторика Лукашенка змінилась після невдалого заколоту путінського кухаря Євгена Пригожина. Лукашенко нібито умовив заколотника здатись, тому є припущення: контроль над "ядеркою" — плата Путіна за утихомирення "вагнерівців."

Якщо припущення вірне, то сталась безпрецедентна ситуація. Раніше бували випадки, коли країна яка володіє ядерною зброєю, розміщувала її на території інших країн. Однак тепер країна, яка роздобула чужу ядерну зброю, заявляє, що буде самостійно її використовувати, ідеться у висновку центру.

Зазначимо, заколот Пригожина, який нібито утихомирив Лукашенко, тривав дві дні — з 24 по 25 червня. Протягом цього часу підлеглі Пригожину "вагнерівці" збили кілька вертольотів та літаків армії РФ і наблизились ледь не впритул до Москви. Однак вже 26 числа заколот закінчився: Лукашенко запевняв, що це його особиста заслуга. Пізніше стало відомо, що частина ПВК "Вагнера" перебереться до Білорусі, туди ж попрямував і Пригожин.

Нагадуємо, під час відзначання 9 травня Лукашенко прибув до Москви і показував, що має дуже поганий стан здоров'я: його відправили додому на літаку.

Після заколоту Пригожина білоруський диктатор активізувався і анонсував важливі заяви: зокрема саме тоді роз'яснив свою позицію щодо ситуації в РФ та ядерної зброї.