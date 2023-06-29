Смерть через закрите укриття у Києві: суд змінив запобіжний захід охоронцеві (відео)

Суд змінив запобіжний захід охоронцю, через дії якого загинули троє людей. Адвокат переконав суддів, що підозрюваний не тікатиме і співпрацюватиме зі слідством.

29 червня Київський апеляційний суд випустив з СІЗО Вадима Мошкіна, охоронця, який не відкрив двері укриття під час ракетного обстрілу Києва. Відсьогодні чоловік ночуватиме вдома — його відпустили під нічний домашній арешт. Про рішення суду повідомило видання "Ґрати" у Telegram-каналі.

Журналісти відвідали судове засідання, на якому змінили запобіжний захід охоронцю Мошкіну: розповіли, як все відбувалось.

Адвокат підозрюваного просив випустити охоронця під особисте зобов'язання. При цьому переконував, що Мошкін не втече і допомагає слідчим. Крім того чоловік визнав свою провину: пояснює, що хотів відчинити двері сховища, але не встиг.

Прокурор пропонував тримати охоронця в СІЗО. Суд, як бачимо, прийняв компромісне рішення.

У Telegram-каналі видання опублікували світлину, зроблену у залі суду. На світлині — Мошкін, одягнутий у сіру футболку з розтягнутою горловиною, дивиться прямо у об'єктиви камер.

Вадим Мошкін - у залі суду 29 червня 2023 року

Після завершення судового засідання підозрюваний сказав кілька слів представникам ЗМІ. Він вважає, що відбулась "маленька перемога". Також згадує, що на початку його взагалі нічого не питали: "Взяли як кота і кинули в мішок".

Судове засідання щодо зміни запобіжного заходу охоронцю Мошкіну

Зазначимо, Мошкін — 62-річний охоронець укриття, розташованого у підвалі поліклініки №3 Деснянського району Києва. Чоловік не відкрив двері укриття 1 червня 2023 року, коли армія РФ випустила по столиці 10 балістичних ракет "Іскандер". Від уламків ракет загинуло 3 людини: дві жінки та одна дитина.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за підозрою "залишання людей в небезпеці, що стало причиною загибелі". В залі суду опинились четверо: посадовець з Деснянської райради, два керівника поліклініки та охоронець. З чотирьох осіб лише Мошкіна залишили в СІЗО, решту відпустили додому.

Пізніше у ЗМІ поширили інформацію про причетність охоронця до пропаганди проросійських ідей. Наразі невідомо, чи юридичне продовження ця тема.

Нагадуємо, 27 червня армія РФ завдала ракетного удару по Краматорську на Донеччині. Ракети влучили у місцеву піцерію: ДСНС підтвердила загибель 12 осіб та поранення 60-и.

13 червня російське командування наказало обстріляти Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Ракета знесла кілька квартир у багатоквартирному будинку та влучила по складу води: загинуло 11 людей.