РФ вивела нові кораблі: у ЗСУ попередили про підвищену загрозу обстрілу "Калібрами"

Ворог вивів у Чорне море ракетоносій, споряджений до 8 ракетами. Військові розповіли, що на півдні збільшилась кількість розвідувальних дронів.

Росія збільшила корабельне угруповання у Чорному та Азовському морях. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь" 29 червня.

У Чорному морі нині перебувають 10 кораблів, а в Азовському — 2. Окрім чого, в Чорному морі росіяни вивели на бойове чергування надводний ракетоносій, споряджений до 8 ракетами "Калібр".

"На тлі регулярної активності стратегічної авіації на південно-східному напрямку, збільшенні кількості безпілотних розвідників в зоні відповідальності, рівень ракетної небезпеки оцінено як підвищений", — підкреслили у командуванні.

В ОК "Південь" закликали українців не ігнорувати повітряні тривоги та не нехтувати своєю безпекою.

Нагадаємо, 29 червня у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях провели навчання через загрозу підриву ЗАЕС. Персонал відповідних служб підняли по тривозі, після чого відпрацювали дії у випадку витоку радіації.

Колишній командир "Азова", майор ЗСУ Максим Жорін проінформував, що у Бахмуті тривають інтенсивні бої. З його слів, раніше захисники тримали оборону на Бахмутському напрямку, а тепер ведуть наступальні дії.

29 червня ЗС РФ вдарили по "Пункту незламності" у Херсоні, куди мирні мешканці прийшли за гуманітарною допомогою. Відомо про двох загиблих внаслідок обстрілу. У Херсонські ОДА назвали атаку черговим терактом.