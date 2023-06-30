Мінус танк і вантажівка з БК: бійці ЗСУ ефектно знищили техніку ЗС РФ (відео)
Прицільного удару по позиціях російський військ завдали завдяки точному коригуванню підрозділу "Гюрза".
Українські захисники з 1-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр ЗСУ ім. Лицарів Зимового Походу опублікували кадри успішного знищення ворожої техніки. Відповідний відеоролик опублікувала пресслужба бригади.
"Наші танкісти під коригування підрозділу "Гюрза" влучними пострілами знищили танк і вантажівку з боєприпасами окупантів", — зазначено в повідомленні.
На відео можна побачити ефектний прицільний удар по ворожій техніці.
"А де к***пський танк? А нема!", — прокоментував відео один з бійців бригади.
У командуванні бригади зазначають, що емоції командира екіпажу, який проводив операцію, просто безцінні.
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Просування бійців ЗСУ в Бахмуті
У середині червня проєкт DeepState повідомляв про просування ЗСУ на південь від Бахмута в Донецькій області, а також на Запорізькому напрямку.
Пізніше стало відомо, що бійці 3-ї штурмової бригади Збройних сил України провели успішні наступальні дії і заявили, що закріплюються на звільнених територіях і готують плацдарми.
25 червня стало відомо, що 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ провела успішні наступальні дії на Бахмутському напрямку. Захисники відвоювали кілометрову лінію окопів.
27 червня українські захисники з 1-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр ЗСУ ім. Лицарів Зимового Походу показали відео, як змогли пробити лінію оборони під Бахмутом, яку місяцями будували російські окупанти.