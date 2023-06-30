На озброєні української армії зʼявились сербські міни 2023 року виробництва (фото)

Якщо раніше Сербія блокувала постачання зброї, то тепер президент Александар Вучич каже, що в них немає іншої альтернативи, окрім як постачати озброєння через посередників.

Українські мінометники використовують міни M62P10 120-мм калібру. Вони були виготовлені в Сербії. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Офіційна позиція Сербії з початку повномасштабної війни змінилась. Зараз президент Александар Вучич каже, що країна не проти, якщо зброя сербського виробництва потраплятиме в Україну через посередників. Відтак на озброєнні ЗСУ помітили 120-мм міни M62P10.

Ба більше, українські військові отримали міни, які були вироблені у січні 2023 року державною компанією Krušik, яка розташована у Валеві.

Дата виробництва сербських мін

Основні характеристики сербських мін M62P10:

маса міни — 12,6 кг;

маса вибухової речовини — 2,4 кг;

максимальна дальність стрільби — 6500 метрів;

радіус ураження — 18 метрів з розрахунку один уламок на квадратний метр.

Нагадаємо, 22 червня у Сербії звільнили главу Мінекономіки за заклики ввести санкції проти РФ. Політиків обурила позиція Раде Башту, яка не збігається з урядом.

6 червня Александар Вучич заявив, що Сербія погодилась постачати зброю Україні через треті країни. За словами президента, іншої альтернативи у них не було.