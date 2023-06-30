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У мережі з'явилися кадри бойової роботи Су-25 ВПС України з ракетами Zuni (відео)

Фото: Defence Express | Ілюстративне фото

Американські ракети Zuni здатні вражати цілі на дистанції до 8 км, при цьому швидкість польоту досягає 2600 км/год. Експерти пишуть, що цей клас ракет оснащений системою лазерного наведення — Laser-Guided Zuni Rocket.

У мережі з'явилося відео, на якому, як стверджується, зображено українські штурмовики Су-25 з некерованими авіаційними ракетами Zuni американського виробництва. Кадри опубліковано 30 червня в соціальних мережах, передає Фокус.

"Су-25 завдають ударів по російських позиціях американськими ракетами Zuni", — йдеться в повідомленні.

При цьому автори відео не уточнили, на якому напрямку були зафіксовані кадри бойової роботи українських льотчиків.

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На відео два українські штурмовики заходять на вогневий рубіж на малій висоті, при цьому ведучий випускає теплові пастки з метою протидії системам ППО противника.

Також на кадрах видно, що обидва літаки оснащені американськими некерованими 127-мм авіаційними ракетами (НАР) класу "повітря-земля" під назвою Zuni.

Ракета має дальність польоту до 8 км, які вона долає на швидкості 2600 км/год, з можливістю пробиття броні товщиною близько 500 мм.

Оглядачі Defence Express зазначили, що хоча ракета, яка розроблялася ще в 50-х роках минулого століття, і некерована, проте ще у 2006 році компанії MBDA мала ініціативний проєкт зі створення Laser-Guided Zuni Rocket для даного виду боєприпасів. Повідомлялося, що ракети Zuni з лазерним наведенням успішно пройшли випробування у 2009 році.

Раніше ми писали, як на початку травня в мережі з'явилися перші фотографії ракет Zuni, які були встановлені на українські літаки Су-25. На боєприпасах військові нанесли напис, що ці ракети — помста окупантам за ракетний удар по Умані.