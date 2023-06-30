У мережі з'явилися кадри бойової роботи Су-25 ВПС України з ракетами Zuni (відео)

Американські ракети Zuni здатні вражати цілі на дистанції до 8 км, при цьому швидкість польоту досягає 2600 км/год. Експерти пишуть, що цей клас ракет оснащений системою лазерного наведення — Laser-Guided Zuni Rocket.

У мережі з'явилося відео, на якому, як стверджується, зображено українські штурмовики Су-25 з некерованими авіаційними ракетами Zuni американського виробництва. Кадри опубліковано 30 червня в соціальних мережах, передає Фокус.

"Су-25 завдають ударів по російських позиціях американськими ракетами Zuni", — йдеться в повідомленні.

При цьому автори відео не уточнили, на якому напрямку були зафіксовані кадри бойової роботи українських льотчиків.

На відео два українські штурмовики заходять на вогневий рубіж на малій висоті, при цьому ведучий випускає теплові пастки з метою протидії системам ППО противника.

Також на кадрах видно, що обидва літаки оснащені американськими некерованими 127-мм авіаційними ракетами (НАР) класу "повітря-земля" під назвою Zuni.

Ракета має дальність польоту до 8 км, які вона долає на швидкості 2600 км/год, з можливістю пробиття броні товщиною близько 500 мм.

Оглядачі Defence Express зазначили, що хоча ракета, яка розроблялася ще в 50-х роках минулого століття, і некерована, проте ще у 2006 році компанії MBDA мала ініціативний проєкт зі створення Laser-Guided Zuni Rocket для даного виду боєприпасів. Повідомлялося, що ракети Zuni з лазерним наведенням успішно пройшли випробування у 2009 році.

Раніше ми писали, як на початку травня в мережі з'явилися перші фотографії ракет Zuni, які були встановлені на українські літаки Су-25. На боєприпасах військові нанесли напис, що ці ракети — помста окупантам за ракетний удар по Умані.