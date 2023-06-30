Можемо наростити сили: генерал Наєв відповів, чи є загроза наступу "вагнерівців" із півночі

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ, командування поступово посилює оборонні можливості на північному напрямку.

Українські військові поки що не виявили загрози наступу російських окупантів із північного напрямку у зв'язку з переміщенням "вагнерівців" до Білорусі. Про це 30 червня заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України (ЗСУ), генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Саме на цей час у смузі відповідальності Північного угруповання військ безпосередньої загрози наступальних дій наземних сил для України з боку Білорусі та Росії немає. Однак, у разі зростання рівня загроз передбачено нарощування сил і засобів, а також інші практичні заходи щодо підвищення оборонних спроможностей угруповання", — наголосив Наєв.

Генерал-лейтенант зазначив, що українська розвідка продовжує збирати інформацію, а також отримує допомогу від іноземних партнерів для відстеження дій противника.

Наєв також зазначив, що командування поступово посилює оборонні можливості на північному напрямку і працює над підвищенням навичок свого персоналу.

"Особовий склад злагоджений, а командири знають, як правильно керувати підлеглими і як діяти в разі необхідного посилення", — резюмував Наєв.

"Загроза" з боку Білорусі — Україна вирішила посилити північний кордон

30 червня на Ставці верховного головнокомандувача України дали доручення головнокомандувачу Валерію Залужному і командувачу ОС ЗСУ Сергію Наєву посилити північний напрямок.

29 червня секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов говорив, що на засіданні Ставки буде розглянуто питання про присутність "вагнерівців" у Білорусі за дорученням президента Володимира Зеленського. За словами Данілова, якщо командування розумітиме, що існують виклики для України, вживатимуть відповідних заходів.