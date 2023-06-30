Постраждала сім'я з маленькою дитиною: ЗС РФ обстріляли будинок в Антонівці

Внаслідок атаки росіян поранення отримали 6-річна дитина, 42-річна жінка та 79-річний чоловік. Їх було госпіталізовано.

Російська армія атакувала цивільну інфраструктуру та обстріляла житловий будинок в Антонівці, внаслідок чого постраждала родина. Подробиці 30 червня повідомив у Facebook Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації.

Внаслідок атаки постраждав 6-річний хлопчик. Він отримав поранення ноги середнього ступеня тяжкості.

Також через ворожий удар поранення отримали 42-річна жінка та 79-річний чоловік. Усіх постраждалих шпиталізували, а медики надають їм необхідну медичну допомогу.

Ситуація на Херсонщині

Російські війська практично щодня не залишають мешканці регіону у спокої, обстрілюючи Херсон та частину області. Москва постійно заперечує обстріли цивільного населення в Україні, хоча безліч підтверджених фактів наводять й міжнародні організації. У червні окупанти посилили обстріли підконтрольної українським військам частини області. Вони також повернули особовий склад на колишні позиції, підтоплені раніше після підриву Каховської ГЕС.

У квітні загарбники обстрілювали Херсонщину артилерією та "розумними" бомбами. Внаслідок атаки було поранено іноземного журналіста. Від ударів керованих авіабомб постраждали два підприємства. Серед озброєння окупанти також використали керовані авіабомби, які вразили берегову зону та будівлю, де розташовано два підприємства.

Нагадаємо, 30 червня у ЗСУ назвали втрати ворога на Херсонщині та Запоріжжі. Українські захисники знищили протягом доби 2 російські танки, 3 ББМ, 2 БМ-21 "Град", 2С5 "Гіацинт-С", БпЛА Supercam та іншу техніку. Українські війська й надалі просуваються, вибивають російських загарбників з позицій та закріплюються на відповідних рубежах.